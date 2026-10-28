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Чи може школа здавати спортзал футбольним клубам і збирати з батьків гроші на ремонт: пояснення освітньої омбудсменки

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
321
Чи може школа здавати спортзал футбольним клубам і збирати з батьків гроші на ремонт: пояснення освітньої омбудсменки
Чи може школа здавати спортзал в оренду. Джерело: freepik.com

Надання в оренду майна закладів освіти, зокрема і спортивних залів, можливе лише за чіткими цільовими призначеннями. Відповідні умови визначені постановою Кабінету міністрів №287 і мають бути дотримані згідно з кодами КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності).

На цьому зауважила освітня омубдсменка Надія Лещик, до якої звернулися батьки одного із закладів освіти, де директор здавав в оренду спортзал. Крім того, адміністрація також вимагала благодійні готівкові внески на ремонт цього приміщення та додаткову оплату праці штатних працівників школи.

Чи може школа здавати спортзал футбольним клубам і збирати з батьків гроші на ремонт: пояснення освітньої омбудсменки

Ілюстративне зображення. Хлопчик біля школи з рюкзаком на спині. Джерело: Freepik

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Посадовиця розібралась у ситуації і підкреслила, що благодійні внески мають здійснюватися лише за власним бажанням і можливістю. Крім того, якщо вони робляться на потреби закладу освіти, то мають бути зараховані на казначейський рахунок школи, але не на рахунки благодійних чи громадських організацій.

"Уся передана благодійна допомога: кошти чи матеріальні цінності – обов’язково береться на баланс закладу освіти. Ніхто не може вимагати робити такі внески, обумовлювати їх розмір чи наслідки ненадання – це незаконно. У разі вимагання закладом освіти сплати благодійних внесків – звертайтеся до засновника закладу освіти, правоохоронних органів, або освітнього омбудсмена", – йдеться у розʼясненні.

Чи може школа здавати спортзал футбольним клубам і збирати з батьків гроші на ремонт: пояснення освітньої омбудсменки

Ілюстративне зображення. Мама веде доньку до школи. Джерело: Freepik

Також Лещик зауважила, що у разі вимагання або примусового збору коштів на потреби закладів, фіксувати це, зберігаючи листування, повідомлення, квитанції тощо, здійснювати фото-, аудіо- чи відеофіксацію, після чого повідомляти про такі випадки уповноваженим органам влади.

Раніше OBOZ.UA розповідав, освітня омбудсменка назвала шкільні предмети, які діти можуть вчити самостійно.

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