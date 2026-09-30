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Чи може відділ освіти перевіряти онлайн-уроки: роз'яснення

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
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Чи може відділ освіти перевіряти онлайн-уроки: роз'яснення
Перевірка онлайн-уроків за законом не входить до компетенцій відділу освіту
Джерело: Pexels

Начальник відділу чи управління освіти не має права долучатися до онлайн-уроків та оцінювати якість проведення занять, як і вимагати дотримання конкретної форми внутрішніх планів школи. Про це розповіла начальниця управління Державної служби якості освіти в Сумській області Алла Рябуха.

У своєму TikTok вона на запит освітян опублікувала роз’яснення про межі повноважень чиновників. Зокрема вчителі цікавились обмеженнями щодо контролю дистанційних уроків та перевірки шкільної документації.

Алла Рябуха наголосила, що Закони України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту" чітко розмежовують компетенції засновника закладу та його керівника. Відділ освіти є уповноваженим органом засновника, тому має право контролювати лише фінансово-господарську діяльність, використання майна, дотримання статуту та заходи з протидії булінгу чи торгівлі людьми.

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"А от сам освітній процес, методика, як саме проходить урок, навіть онлайн – це вже зона автономії закладу освіти і академічна свобода вчителя", – пояснила Рябуха. Тому, за її словами, начальник відділу освіти не може просто заходити на онлайн-урок і оцінювати роботу педагога. Такий контроль належить виключно до компетенції директора школи. Також це може робити Державна служба якості освіти під час інституційного аудиту або позапланової перевірки, але без втручання в самий процес. Водночас засновники можуть перевіряти лише матеріально-технічний бік: на якій платформі організоване навчання та чи забезпечені вчителі комп’ютерами й інтернетом.

Щодо планів роботи школи, заступників директора чи практичного психолога, то це, нагадала Рябуха, повністю внутрішні документи. Форму та зміст таких планів визначає сам заклад освіти. Законодавство не встановлює для них єдиних жорстких рамок, а методичні рекомендації на кшталт "Абетки для директора" мають лише рекомендаційний характер. Тому перевірка їх стосуватись також не може.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення, які 5 речей директор школи не має права вимагати від учителя.

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