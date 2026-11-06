Чи можна казати ''чорна біль''? У відомій пісні знайшли мовну помилку, але є нюанс

Мовні помилки у піснях – випадок не рідкісний. Так раніше ми розповідали, що не так із текстом пісні LELÉKA – Ridnym. Але одна така помилка не дає спокою знавцям української мови уже багато років.

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Йдеться про трек гурту Vremya i Steklo "Дим". Він відкривається рядком: "Моя любов – чорна біль". І, вочевидь, іменник "біль" тут вжитий у неправильному роді, адже відчуття фізичного страждання в українській мові має чоловічий рід. Однак репетиторка Оксана Миколаївна у своєму Instagram-блозі пояснила, коли цей же іменник можна вжити в роді жіночому.

"Якщо ми подивимося у словник, то побачимо, що біль може бути і жіночого роду, просто з іншим значенням. "Біль" – це те саме, що й "білість", тобто сліпучо-білий колір", – пояснила вона. До речі, такі слова, які пишуться однаково і звучать часто ідентично або відрізняються лише наголосом, але при цьому мають різне значення, називаються омонімами. І тут йдеться саме про такий випадок.

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Оксана Миколаївна припустила, що в такому значенні словосполучення "чорна біль" у пісні могло би означати щось чорно-біле – і хороше, і погане водночас. Також таке поєднання може бути оксюмороном – поєднанням непоєднуваних понять для досягнення певного стилістичного ефекту. Хоча подальші рядки – порівняння любові з гірким полином і згадка про палаючий реактор – можуть бути алюзією на Чорнобильську катастрофу. Саме в таких випадках вживання іменника "біль" у жіночому роді може бути виправданим.

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