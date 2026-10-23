Чи можуть батьки забрати дитину зі шкільного укриття під час повітряної тривоги: пояснення юриста

Тисячі українських родин стикнулися з ситуацією, коли лунає сигнал повітряної тривоги, а діти разом із вчителями спускаються в укриття шкіл. Багато батьків намагаються забрати школярів, проте на це їм відповідають, робити цього не можна до відбою.

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Юрист Олексій Каплунов розповів, чи можуть учні залишати укриття під час повітряної тривоги, щоб піти додому. Він пояснив, що заборона виходити зі сховища має під собою юридичне підґрунтя, але воно заховане у доволі специфічному документі.

За його словами, мовиться про наказ Міністерства внутрішніх справ (МВС №579), який регулює правила користування бомбосховищами та укриттями. Там написано, що виходити з укриття можна лише після сигналу "Відбій тривоги" або у разі надзвичайної ситуації всередині (пожежа, затоплення, пошкодження будівлі).

"Отже, теза "жоден акт не забороняє залишати укриття" є хибною. Норма існує, вона зареєстрована і чинна. Це перше, що має знати юрист, який береться консультувати заклад освіти з цього питання", – зазначає фахівець.

Водночас наказ МВС – це перш за все технічна інструкція про те, як правильно користуватися захисним приміщенням, проте вона не скасовує Сімейний та Цивільний кодекси України. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки (МОН № 243), де вказано, що внутрішні правила школи не можуть обмежувати права батьків на спілкування з дитиною, виконання батьківських обов’язків та її захист.

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Відтак, за словами експерта, виникає юридична суперечність. Наказ МВС каже, що виходити з укриття під час тривоги заборонено, тоді як наказ МОН і Сімейний кодекс наголошує, що забороняти батькам забирати свою дитину – неможливо.

Юристи наголошують: батьки мають законне право забрати свою дитину з укриття під час тривоги. Правила МВС про заборону виходу створені для того, щоб школярі не вибігали на вулицю самі або без нагляду. Вони регулюють порядок.

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Батьки мають прийти особисто

Дитину не відпустять з укриття саму, навіть якщо батьки написали письмову заяву на кшталт. Такий документ не захищає учня поза школою, а відповідальність за її життя та здоров'я несе заклад освіти. Вчитель чи відповідальний за укриття не може просто "віддати дитину на словах". Батьки мають зайти до укриття (з дотриманням правил безпеки), надати документ, що посвідчує особу та поставити підпис у спеціальному журналі із зазначенням точного часу.

Що робити школам і батькам

Поки державні органи не узгодили накази між собою, найкращий шлях – це діалог та чіткі внутрішні правила у кожній школі, наголошує фахівець. Батькам варто пам'ятати, що вчитель діє за інструкцією. Школам варто прописати чіткий і безпечний алгоритм передачі дитини з рук у руки під особистий підпис батьків.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як працюють дитячі садки в Києві під час повітряної тривоги та чи можуть батьки заходити в укриття.