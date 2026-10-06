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Чи повинні батьки платити за інтернет в укриттях шкіл: міністр освіти дав чітке пояснення

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
icon 279
Чи повинні батьки платити за інтернет в укриттях шкіл: міністр освіти дав чітке пояснення
Чи повинні школи забезпечувати дітей інтернетом в укритті

Школи мають бути забезпечені стабільним інтернет-з’єднанням в укриттях, а відповідальність за матеріально-технічне забезпечення закладів лежить на місцевих громадах. Якщо у сховищах немає звʼязку, педагоги та батьки повинні повідомити про проблему відповідні управління освіти громади.

Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив в ефірі телемарафону. Він зауважив, що встановлення Starlink не є оптимальним рішенням для шкільних укриттів, оскільки провести вже наявний у закладі інтернет до сховища значно простіше. Крім того, пропускна спроможність Starlink, за його словами, є обмеженою.

Чи повинні батьки платити за інтернет в укриттях шкіл: міністр освіти дав чітке пояснення

Ілюстративне зображення. Хто має платити за інтернет в укритті школи. Джерело: Telegram Ігор Терехов

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Посадовець підкреслив, що інтернет в укриттях мав бути забезпечений раніше. 

"Побутове супроводження діяльності школи забезпечує громада, на що в громади є відповідні кошти", – сказав Бутенко.

Він додав, що МОН продовжує реалізовувати державні програми підтримки закладів освіти, зокрема спрямовані на розвиток лабораторій та фінансування різних освітніх програм через субвенції. За словами Бутенка, вирішення проблем у школах потребує взаємодії між педагогами, батьками, органами управління освітою на місцях та міністерством. Посадовець закликав повідомляти про проблемні ситуації, щоб відповідальні органи могли на них реагувати.

Чи повинні батьки платити за інтернет в укриттях шкіл: міністр освіти дав чітке пояснення

Як діти готуються до школи у метросадку. Джерело: Скриншот Ґвара

Також міністр планує зустрітися з директорами київських шкіл для визначення проблем, що виникають у закладах, та за потреби залучати до їхнього вирішення уряд.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітянка відповіла на претензії батьків щодо харчування під час тривоги. 

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