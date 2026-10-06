Чи повинні батьки платити за інтернет в укриттях шкіл: міністр освіти дав чітке пояснення

Школи мають бути забезпечені стабільним інтернет-з’єднанням в укриттях, а відповідальність за матеріально-технічне забезпечення закладів лежить на місцевих громадах. Якщо у сховищах немає звʼязку, педагоги та батьки повинні повідомити про проблему відповідні управління освіти громади.

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Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив в ефірі телемарафону. Він зауважив, що встановлення Starlink не є оптимальним рішенням для шкільних укриттів, оскільки провести вже наявний у закладі інтернет до сховища значно простіше. Крім того, пропускна спроможність Starlink, за його словами, є обмеженою.

Посадовець підкреслив, що інтернет в укриттях мав бути забезпечений раніше.

"Побутове супроводження діяльності школи забезпечує громада, на що в громади є відповідні кошти", – сказав Бутенко.

Він додав, що МОН продовжує реалізовувати державні програми підтримки закладів освіти, зокрема спрямовані на розвиток лабораторій та фінансування різних освітніх програм через субвенції. За словами Бутенка, вирішення проблем у школах потребує взаємодії між педагогами, батьками, органами управління освітою на місцях та міністерством. Посадовець закликав повідомляти про проблемні ситуації, щоб відповідальні органи могли на них реагувати.

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Також міністр планує зустрітися з директорами київських шкіл для визначення проблем, що виникають у закладах, та за потреби залучати до їхнього вирішення уряд.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітянка відповіла на претензії батьків щодо харчування під час тривоги.

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