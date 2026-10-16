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Чи є перерви між уроками робочим часом учителя: що каже закон

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
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Чи є перерви між уроками робочим часом учителя: що каже закон
Юристка пояснила, чи може школа вимагати від учителя виконувати різну роботу на перервах. Джерело: Pexels

Перерви між уроками є робочим часом учителя, а адміністрація школи може залучати педагогів до чергування за умови належного оформлення таких обов’язків і дотримання трудових прав працівників. Про це розповіла освітня юристка та психологиня Лілія Орел.

Відповідне пояснення вона виклала у відео на своїй сторінці у Facebook. За словами фахівчині, відповідно до статті 24 Закону України "Про повну загальну середню освіту", робочий час педагогічного працівника охоплює не лише проведення уроків, а й виховну, методичну, організаційну та іншу педагогічну діяльність.

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Тому чергування під час перерв між уроками може бути частиною робочих обов’язків учителя. Але для цього воно має бути передбачене правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти та відповідним графіком, який затверджує керівник.

"Та водночас законодавство не встановлює окремого спеціального порядку надання обідньої перерви саме вчителям", – наголосила Орел. Вона пояснила, що чергування вчителів під час перерв між уроками є правомірною складовою організації роботи школи. Проте воно має бути належним чином оформлено, а трудові права педагогічних працівників дотримано.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чи може вчитель самовільно скорочувати уроки до 35 хвилин і міняти розклад – таку рекомендацію дав міністр освіти Андрій Бутенко.

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