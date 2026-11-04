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Чи зобов’язаний учитель працювати під час канікул: що каже закон

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
1,1 т.
Чи зобов’язаний учитель працювати під час канікул: що каже закон
Чи повинен працювати вчитель під час канікул. Джерело: Freepik

Під час канікул керівники закладів освіти можуть залучати вчителів до організаційної та педагогічної роботи, проте її тривалість обмежена навчальним навантаженням. Крім того, зарплату у цих випадках нараховують за тарифікацією, встановленою до початку канікул. 

Таким чином, шкільні канікули не передбачають, що вчителі автоматично звільняються від виконання робочих обовʼязків. Про це повідомляє Судово-юридична газета посилаючись на пункт 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України №455.

Чи зобов’язаний учитель працювати під час канікул: що каже закон

Чи мають вчителі працювати на канікулах

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При цьому робочий час учителя не повинен перевищувати його навчального навантаження до початку канікул. Водночас кожен заклад освіти має розробити та затвердити власні правила внутрішнього трудового розпорядку. У яких має бути визначено, зокрема, особливості організації робочого часу педагогів під час канікул.

Канікули вважаються робочим часом педагогічного працівника, якщо він не перебуває у щорічній відпустці.

Згідно з пунктом 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України №102, оплату праці вчителів під час канікул здійснюють за заробітною платою, встановленою під час тарифікації, що передувала початку канікул.

Аналогічний порядок оплати застосовують до працівників керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, які в цьому ж закладі проводять уроки або заняття з гуртківцями.

Чи зобов’язаний учитель працювати під час канікул: що каже закон

Чи повинні вчителі працювати на канікулах

Нагадаємо, освітній експерт Ігор Лікарчук зауважив на надмірному навантаженні українських вчителів під час канікул. Так, замість відпочинку, вони стикаються з надмірним бюрократичним навантаженням. Педагогів змушують проводити педради, методичні заходи, планування, проходити тренінги, семінари тощо. Все це шкільні викладачі мають робити на тлі складних перших місяців навчального року, які були насичені постійними повітряними тривогами, безсонними ночами та щоденним напруженням. 

Крім того, педагоги мають ще й проводити заходи для дітей, адже вони не повинні відпочивати на канікулах, а мають надолужувати освітні втрати. Тоді як у багатьох європейських країнах під час канікул заклади зачинені й ніхто не може туди потрапити.

Як відомо, вчителі, згідно з законодавством, можуть бути залучені під час канікул до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження на цей період. Водночас педагоги, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, а також асистенти учителів до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи під час канікул залучаються в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до їхнього початку.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чи має право вчитель робити зауваження дитині щодо зовнішнього вигляду.

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