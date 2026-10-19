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"Читайте дітям книжки, купуйте пазли і кубики!" Вчитель математики попередив батьків про проблеми в школі: буде боляче

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 288
"Читайте дітям книжки, купуйте пазли і кубики!" Вчитель математики попередив батьків про проблеми в школі: буде боляче
Звичайнісінькі іграшки розвивають в дитини уяву та терпіння, потрібні для опанування математики. Джерело: Pexels

Звичайні дитячі ігри, як-от кубики, пазли та конструктори, – найкраще, що можна зробити для раннього розвитку та розкриття здібностей до математики. Таку думку висловив репетитор, який веде соцмережі під ніком @vlate_maths.

У себе в Threads він закликав батьків купувати дітям саме такі іграшки, а ще читати їм книжки. "Батьки, будь ласка, читайте дітям книжки, купуйте їм пазли, конструктори, кубики і так далі. Нехай вони складають, уявляють, шукають закономірності й досліджують світ. Бо потім у школі на математиці може бути боляче", – написав викладач.

''Читайте дітям книжки, купуйте пазли і кубики!'' Вчитель математики попередив батьків про проблеми в школі: буде боляче

Репетитор з математики закликав батьків розвивати уяву дітей, щоб розкрити їхні здібності. Джерело: Скриншот

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Освітній блогер також додав, що без розвиненої уяви дитині складно зрозуміти, що саме вимагає від неї задача. "Я репетитор з математики й часто бачу, як дитина читає умову задачі, але не може уявити, що в ній відбувається. І знаєте, це вже не зовсім проблема математики, на жаль", – додав @vlate_maths.

''Читайте дітям книжки, купуйте пазли і кубики!'' Вчитель математики попередив батьків про проблеми в школі: буде боляче

Викладач виступив за будь-які традиційні види дитячих розваг, адже вони приносять справжню користь. Джерело: Скриншот

На коментар, що добре працюють також різноманітні творчі заняття, як аплікації з кольорового паперу або ліплення з пластиліну, репетитор погодився. "Так! Підписуюсь під кожним словом, це дуже важливо! Всі ці поробки і так далі. Навіть вірші на памʼять, все це треба!", – написав учитель математики.

''Читайте дітям книжки, купуйте пазли і кубики!'' Вчитель математики попередив батьків про проблеми в школі: буде боляче

У коментарях вчителька початкових класів вказала також на важливість спілкування з дитиною. Джерело: Скриншот

Серед коментаторів була також вчителька початкових класів, яка додала, що спілкування з дитиною, яке стимулює її бути уважною, описувати побачене і формулювати речення, сильно впливає на розвиток інтелекту загалом. "Вчіть описувати за запитаннями,а далі дитина сама піде. Вчіть бачити і помічати,просіть "знайди білку,ти бачиш,де вона,покажи",а також "подивись,які красиві квіти". І говоріть з дітьми, просто весь час говоріть", – закликала вона.

''Читайте дітям книжки, купуйте пазли і кубики!'' Вчитель математики попередив батьків про проблеми в школі: буде боляче

Психологиня в коментарях зазначила, що подібні ігри ще й вчать дітей бути стійкими до помилок. Джерело: Скриншот

А шкільна психологиня додала, що ігри з конструкторами і пазлами також розвивають в дітях стійкість до помилок. "А на математиці це половина успіху", – зазначали коментаторка.

''Читайте дітям книжки, купуйте пазли і кубики!'' Вчитель математики попередив батьків про проблеми в школі: буде боляче

Втім, не всі коментатори погодились, що такі ігри можуть допомогти з математикою. Джерело: Скриншот

Втім, були в коментарях і такі батьки, які не побачили зв’язку між подібними іграми і математичними здібностями. Зокрема припустили, що математичні здібності або є, або їх нема.

Раніше OBOZ.UA розповідав, звідки береться стереотип, що дівчатам математика дається складніше, ніж хлопцям.

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