Сучасні діти все менше пишуть від руки і чимало батьків скаржаться, що через це у них псується почерк. Але син киянина Миколи Шкабуріна все одно здивував свого батька до глибини душі.

Відео дня

Чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram відео того, як його син-першокласник виводить цифри і літери. "А що сталося з прописами?" – спитав він у підписників. А на саме відео наклав титр: "Чого вони так пишуть?"

В ролику видно, що хлопчик виводить цифри знизу догори, а велику літеру Д пише з середини, тоді як стандартним вважається написання всіх символів згори донизу. При цьому написане у хлопчика виходить рівним і чітким, кожну цифру чи букву можна легко розібрати.

Реакції на відео розділилися: одні користувачі здивувалися незвичному способу письма хлопчика, інші побачили в ньому можливі ознаки труднощів із письмом, а дехто поставив під сумнів самі правила написання літер і цифр.

Зокрема, одна з користувачок зізналася, що написання великої літери "Д" буквально зламало їй мозок. Інша, навпаки, заспокоїлася, побачивши ролик, адже її дитина пише так само. А одна з учасниць дискусії зазначила, що навіть учителька підтвердила: у школі дітей навчають писати звичним способом, але вони все одно обирають інший.

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Частина коментаторів припустила, що незвичне написання може бути проявом дисграфії або труднощів із просторовою орієнтацією. Вони закликали батьків не ігнорувати такі особливості й за потреби звернутися до логопеда чи психолога. Водночас інші користувачі зауважили, що робити висновки про порушення лише за одним відео не варто.

Головні історії дня

Окремі коментарі стосувалися й відповідальності школи. Дехто обурився, що батькам доводиться самостійно виправляти те, чого дитину не навчили на уроках. Інші ж нагадали, що не варто вимагати від дітей механічно дотримуватися всіх звичних правил, адже самі дорослі колись стикалися з обмеженнями у навчанні. Зокрема, одна з користувачок згадала, що їй забороняли писати лівою рукою, хоча почерк був гарним.

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Знайшлися й ті, хто припустив, що, можливо, дорослі просто звикли до певного способу письма, тому автоматично вважають його єдино правильним. Одна з мам розповіла, що її п’ятирічний син, який ще не навчався писати, самостійно виводить літери й цифри так само, як хлопчик на відео. Тож вона замислилася, чи справді існує єдиний правильний спосіб написання символів.

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