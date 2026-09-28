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"Дайте можливість вчитися тим, хто бажає!" Тамара Горіха Зерня звернулася до МОН після трагедії з 14-річним школярем у Києві

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read3 хв
icon 189
"Дайте можливість вчитися тим, хто бажає!" Тамара Горіха Зерня звернулася до МОН після трагедії з 14-річним школярем у Києві
Тамара Горіха Зерня закликала зробити шкільну освіту в Україні максимально гнучкою
Джерело: Скриншот Facebook

Українська письменниця Тамара Горіха Зерня закликала Міністерство освіти і науки України негайно запровадити гнучкий та гібридний режим навчання у школах. Приводом для публічного звернення стала трагічна загибель 14-річного хлопчика в Києві, життя якого обірвалось 25 вересня через влучання російського дрона в багатоповерхівку .

Своє звернення Тамара Горіха Зерня опублікувала на особистій Facebook-сторінці. Вона закликала якомога швидше переглянути режим навчання дітей через безпекову ситуацію.

У своєму дописі письменниця зазначила, що ця трагедія стала важким ударом для багатьох українських родин, підкресливши невпевненість та небезпеку, з якими щодня стикаються батьки та школярі. "У Києві загинув 14-річний хлопчик, який сидів і вчився у себе вдома. І я відчуваю, як це горе накрило Місто. Стиснулося серце у кожної матері та батька, ця тінь на кожному з нас", – написала Тамара Горіха Зерня.

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''Дайте можливість вчитися тим, хто бажає!'' Тамара Горіха Зерня звернулася до МОН після трагедії з 14-річним школярем у Києві

Пост Тамари Горіха Зерня

Джерело: Скриншот

Вона поділилася власним досвідом організації навчання своїх дітей в умовах постійних повітряних тривог, виключень світла та обмеженого доступу до укриттів. За її словами, діти змушені або щодня ризикувати, вирушаючи до навчальних закладів на очне навчання, або постійно перебувати в тісних підвальних приміщеннях. З огляду на це письменниця висунула вимогу до освітянського керівництва забезпечити дітям можливість навчатися вдома без загрози відрахування зі своїх шкіл.

"Невідкладно впроваджуйте гнучкий гібридний режим навчання. Дайте можливість бажаючим дітям вчитися вдома, і при цьому не відраховуйте зі шкіл", – наголосила вона.

Серед ключових пропозицій письменниці – розробка та впровадження чітких силабусів з кожного предмета та запуск спеціалізованого сайту для складання тестів за зразком приватних онлайн-шкіл. Силабусом називають розроблений навчальний план або програма курсу (предмета), де чітко розписані теми, параграфи, вправи, терміни виконання завдань та критерії підсумкової атестації. На відміну від стандартної шкільної програми, він дає змогу учневі самостійно опрацьовувати матеріал у зручному темпі.

"Силабуси!!!! Тобто чітка програма по кожному предмету: ось вам параграфи, вправи, сторінки. Ось вам контрольні і тести, які потрібно скласти для атестації. Без оцінювання роботи у класі і оцінювання домашніх завдань", – пояснила у дописі авторка.

За взірець вона запропонувала взяти уже існуючі онлайншколи, імплементувавши напрацьований ними досвід. Частину навчання Тамара Горіха Зерня закликала забезпечити в очному форматі, а для решти запустити платформу з тестами. Зокрема, винести на неї такі предмети як охорона довкілля, безпека життєдіяльності, технології, мистецтво та інші не фундаментальні дисципліни.

Також Тамара Горіха Зерня закликала спростити бюрократичні процедури, аби батьки мали змогу тимчасово переводити дітей до інших шкіл. Наприклад, віддавати на навчання у сільську місцевість на зимовий період із можливістю безперешкодно повертатися до рідного ліцею. На її думку, додаткова гнучкість у системі освіти допоможе зберегти як життя дітей, так і якість їхнього навчання в умовах війни.

Раніше OBOZ.UA публікував звернення вчительки хімії та біології, яка закликала переглянути навчальні програми так, щоб діти не зубрили терміни, а формували розуміння предмету.

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