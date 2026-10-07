Де астроном? Заплутана головоломка для найуважніших

Головоломки з пошуком прихованих об’єктів на картинці були популярні ще багато десятиліть тому. Доказом може слугувати ця вінтажна рекламна листівка – одна німецька компанія ще в 19 столітті вкладала такі картки в упаковку своїх продуктів, а над їхніми загадками досі ламають голови. Дивіться зображення нижче.

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Отже, перед вами сім’я з чотирьох осіб, яка входить до кімнати, де стоїть телескоп. Напис на картці задає головне запитання: а де ж, власне, п’ята людина – астроном, якому належить цей пристрій? Хочете кинути виклик своїй спостережливості? Спробуйте знайти астронома за 12 секунд.

Одразу попереджаємо – це задача із геть непростих. Вам доведеться проявити всю свою уважність, щоб самостійно знайти приховану фігуру. Тому не засмучуйтесь, якщо не встигнете за відведений час.

Через велику кількість яскравих деталей у приміщенні розбігаються очі, і зосередитися на чомусь одному стає справді важко. Тож, якщо таймер вас обіграв, просто вимкніть його і продовжуйте пошуки, поки не знайдете правильну відповідь. До того до підказки не переходьте!

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Якщо вам ну ніяк не вдається знайти астронома, тримайте невеличку підказку: спробуйте поглянути на зображення під іншим кутом. Потрібний персонаж заховався просто на видноті й робить усе можливе, щоб не потрапити на очі допитливим глядачам.

Отже, де все ж був астроном? Придивіться до лівої штори. Якщо перевернути зображення догори дригом, ви побачите, що насправді це його мантія. Він весь час був у вас перед очима, просто стояв головою вниз.

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