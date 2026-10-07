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Де астроном? Заплутана головоломка для найуважніших

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 12
Де астроном? Заплутана головоломка для найуважніших
Спробуйте знайти на цій картинці астронома за 12 секунд. Джерело: The Sun

Головоломки з пошуком прихованих об’єктів на картинці були популярні ще багато десятиліть тому. Доказом може слугувати ця вінтажна рекламна листівка – одна німецька компанія ще в 19 столітті вкладала такі картки в упаковку своїх продуктів, а над їхніми загадками досі ламають голови. Дивіться зображення нижче.

Отже, перед вами сім’я з чотирьох осіб, яка входить до кімнати, де стоїть телескоп. Напис на картці задає головне запитання: а де ж, власне, п’ята людина – астроном, якому належить цей пристрій? Хочете кинути виклик своїй спостережливості? Спробуйте знайти астронома за 12 секунд.

Де астроном? Заплутана головоломка для найуважніших

На цій вінтажній листівці сховався астроном. Знайдіть його за 12 секунд. Джерело: The Sun

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Одразу попереджаємо – це задача із геть непростих. Вам доведеться проявити всю свою уважність, щоб самостійно знайти приховану фігуру. Тому не засмучуйтесь, якщо не встигнете за відведений час.

Через велику кількість яскравих деталей у приміщенні розбігаються очі, і зосередитися на чомусь одному стає справді важко. Тож, якщо таймер вас обіграв, просто вимкніть його і продовжуйте пошуки, поки не знайдете правильну відповідь. До того до підказки не переходьте!

Якщо вам ну ніяк не вдається знайти астронома, тримайте невеличку підказку: спробуйте поглянути на зображення під іншим кутом. Потрібний персонаж заховався просто на видноті й робить усе можливе, щоб не потрапити на очі допитливим глядачам.

Отже, де все ж був астроном? Придивіться до лівої штори. Якщо перевернути зображення догори дригом, ви побачите, що насправді це його мантія. Він весь час був у вас перед очима, просто стояв головою вниз.

Де астроном? Заплутана головоломка для найуважніших

Відповідь на головоломку. Джерело: The Sun

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, на якій потрібно було знайти прихований бумеранг.

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