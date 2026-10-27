"Де підписати петицію, щоб Даша Астаф'єва читала щороку?" Радіодиктант 2026 після хвилі хейту спричинив ажіотаж у мережі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Передумав. Монфіс ухвалив несподіване рішення після розлучення зі СвітоліноюПередумав. Монфіс ухвалив несподіване рішення після розлучення зі Світоліною"Вибили ворога, закріплюємось на нових позиціях": Зеленський повідомив про важливу операцію на Куп'янському напрямку. Відео"Вибили ворога, закріплюємось на нових позиціях": Зеленський повідомив про важливу операцію на Куп'янському напрямку. ВідеоШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріВ Україні виставили на продаж активи відразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв"Складається враження, що про нас забули": африканські військовополонені звернулися до учасників саміту Росія – Африка"Складається враження, що про нас забули": африканські військовополонені звернулися до учасників саміту Росія – АфрикаДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниДе сьогодні дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниСправжні нарциси, тирани й аб’юзери: 6 знаків зодіаку, які не створені для стосунків та родиниСправжні нарциси, тирани й аб’юзери: 6 знаків зодіаку, які не створені для стосунків та родиниВулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. ФотоВулиці, на яких донедавна вирувало життя: як виглядає Краматорськ сьогодні. ФотоІлюстрація - оренда житлаКвартири в Україні різко змінилися в ціні: скільки тепер коштує житлоІлюстрація: людина підпалює свічку, як ілюстрація до відключень електроенергіїЕнергетики оголосили графік відключень на 28 жовтня: де не буде світла у середу
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Де підписати петицію, щоб Даша Астаф'єва читала щороку?" Радіодиктант 2026 після хвилі хейту спричинив ажіотаж у мережі

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read3 хв
156
"Де підписати петицію, щоб Даша Астаф'єва читала щороку?" Радіодиктант 2026 після хвилі хейту спричинив ажіотаж у мережі
Відбувся 27-й Радіодиктант національної єдності. Джерело: Скриншоти з відео

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф’єва, яка цьогоріч читала Радіодиктант національної єдності, спричинила ажіотаж у соціальних мережах. Спершу організаторів флешмобу, як і саму Астафʼєву, захейтили за те, що саме вона читатиме текст.

Однак після завершення Радіодиктанту у мережі заговорили про те, щоб співачка була щорічною ведучою події, адже мало хто сподівався, що вона так майстерно впорається із завданням. OBOZ.UA зібрав реакцію українців, які долучилися до флешмобу популяризації української мови.

Реакція соцмереж на Радіодиктант із Пройдаковим і Астафʼєвою

Користувачі соцмереж були враженні професійністю Астафʼєвої. Джерело: Скриншот

Значна кількість користувачів підкреслювали професійність Астафʼєвої у начитування тексту, приємність її голосу та зазначали, що це вийшов найкращий Радіодиктант усіх часів.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
3,2 т.
"ЗСУшний" чи "зеесушний": як правильно писати слово, яке збило з пантелику учасників Радіодиктанту
3,2 т.
"ЗСУшний" чи "зеесушний": як правильно писати слово, яке збило з пантелику учасників Радіодиктанту
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
2,6 т.
Радіодиктант 2026: відео читання тексту "Лист, який не закінчується"
2,6 т.
Радіодиктант 2026: відео читання тексту "Лист, який не закінчується"
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
750
"Не хочу казати паскудних слів..." Рекордсменка всіх Радіодиктантів Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст
750
"Не хочу казати паскудних слів..." Рекордсменка всіх Радіодиктантів Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст
Бійці Азову також писали Радіодиктант

До написання Радіодиктанту долучилися й українські захисники. Джерело: Скриншот

"А голос! Голос який: спокійний, бархатний, приємний".

Реакція мережі на Радіодиктант із Пройдаковим і Астафʼєвою

Деякі користувачі мережі хотіли б слухати читання Даші Астаф'євої щороку. Джерело: Скриншот

"І Артура Пройдакова теж на наступний рік".

У мережі розчулилися через текст Радіодиктанту 2026

Щемливий текст Артура Дроня розчулив мережу. Джерело: Скриншот

"Найкращий радіодиктант за всі часи вийшов. Це прям те, що потрібно".

Соцмережі про радіодиктант 2026

Українці заради написання Радіодиктанту навіть йшли з роботи. Джерело: Скриншот

Оцінив читання тексту і вчитель української мови та літератури Юрій Телець (Пеоні). Він підкреслив, що цьогоріч Радіодиктант був прочитаний професійно, хоч подекуди "шкутильгало" інтонування окличних речень. Однак педагог зауважив, що це його субʼєктивна думка.

Соцмережі оцінили Пройдакова і Астаф'єву на Радіодиктанті 2026

Пройдакова і Астаф'єву похвалили в мережі за якісне прочитання диктанту. Джерело: Скриншот

"Субʼєктивні враження від Радіодиктанту. Пан Артур та пані Даша читали текст цьогоріч професійно, хоч інтонування окличних речень трошки шкутильгало, але все на рівні. Щодо тексту: хороший, але вкотре штучно сконструйований, аби накинути якомога більше правил. Початок і кінець обʼєднані смисловою єдністю, а середина трохи просідає. Загалом враження хороші, і є над чим подумати", – написав Телець.

Водночас Служба безпеки України "визначила" переможців до початку Радіодиктанту. Напередодні трансляції з офіційної сторінки зʼявилося повідомлення, що там "вже написали".

До Радіодиктанту жартома долучилася навіть СБУ

Служба безпеки України написала Радіодиктант ще до його початку. Джерело: Скриншот

Також українців спантеличив "розігрів" перед написанням тексту. Зокрема, багато хто зауважував, що був готовий об 11:00, проте допоки в ефірі долучалися до різних локацій, де знаходилися учасники Радіодиктанту, доводилося "пʼять разів брати ручку".

Реакція соцмереж на Радіодиктант 2026

Українці розкритикували довгу "передмову" до Радіодиктанту 2026. Джерело: Скриншот

Реакція соцмереж на Радіодиктант

Декому з глядачів радіодиктанту дуже не терпілося почати. Джерело: Скриншот

"Вже пʼятий раз беру ручку, коли кажуть: "пишемо диктант".

Соцмережі оцінили якість організації Радіодиктанту 2026

Однак були й ті, кого розчулила прелюдія до диктанту. Джерело: Скриншот

А дехто пожартував, що співачка Настя Каменських, яка заявляла, що в неї зʼявилась киста від української мови, не зможе взяти участь у Радіодиктанті, адже зламає руку.

В мережі жартували про Радіодиктант 2026

В соцмережах згадали й Настю Каменських, у якої "вилізла" кіста через українську мову. Джерело: Скриншот

Соцмережі про Радіодиктант 2026

Соцмережі звернули увагу й на те, що читання Даші Астаф'євої слухали й у одному з українських соборів. Джерело: Скриншот

Реакція соцмереж на Радіодиктант

В соцмережах також порівнювали святковість Радіодиктанту та Нового року. Джерело: Скриншот

27 жовтня, в День української писемності та мови, відбувся вже 27-й Радіодиктант. Цьогоріч текст вперше читали в дуеті – вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Автором тексту під назвою "Лист, який не закінчується" став письменник та ветеран Артур Дронь.

Куди надсилати текст Радіодиктанту

  • надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;
  • сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 буде оприлюднено текст Радіодиктанту, щоб кожен зміг перевірити його самостійно.

Нагадаємо, після зачитування останнього речення, ведучі Радіодиктанту поділилися своїми враженнями. Так, Астафʼєва звернулася до свїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку вона виконує разом із гуртом "Курган & Agregat". Вона сказала: "Встав і вийшов!". Водночас Артуру Пройдакову було важко стримати емоції і він порадив українцям написати повідомлення своїм рідним, а сам після ефіру зателефонує своїй дружині. Педагог рекомендував усім ще раз переслухати текст, адже він має багато сенсів.

Флешмоб об’єднав мільйони українців по всьому світу, які долучалися до трансляції з підземних укриттів, книгарень зі згорілими від російських атак книгами та антарктичних льодовиків. Диктант лунав на Південному Полюсі: команда 31-ї української антарктичної експедиції написала його з усіма учасниками. Долучилися до цього й українці у Канаді, Швеції, Польщі, Туреччині, Вʼєтнамі, Люксембурзі тощо.

Взяли участь у Радіодиктанті також військові прикордонники, серед яких були й ті, які перебували у російському полоні, отримали поранення під час бойових завдань. Усі вони були вражені текстом і після його прочитання написали своїм рідним.

Побачити серед учасників можна було також відомого військового Олександра Терена, шеф-кухара та ресторатора Євгена Клопотенка, співачку Вікторію Лелеку, міністерку культури України Тетяну Бережну, телеведучого Констянтина Грубича. Також про участь повідомили фронтмен групи "Друга ріка" Валерій Харчишин, письменниця Катя Бльостка, співачка alyona alyona, працівники Дніпровської ГЕС, яка знаходиться близько до лінії фронту і ще багато-багато інших.

Водночас рекордсменка з написання Радіодиктанту Христина Гоянюк, яка бере участь у всеукраїнському флешмобі вже 27 рік поспіль, поділилася своїми враженнями від цьогорічого тексту. За її словами, він був середньої складності і вдало продиктований. Жінка зазначила, що ще раз перевірить написане вдома. Крім того, вона поділилася, що їй дуже сподобався текст цьогорічного автора, адже вона очікувала гіршого.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у 2025 році українці нарікали на диктора Радіодиктанту й закликали, щоб текст читав учитель.

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнаРадіодиктант національної єдностіАртур ПройдаковАртур ПройдаковДаша Астаф'єваДаша Астаф'єваАртур ДроньАртур Дронь
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!