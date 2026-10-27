"Де підписати петицію, щоб Даша Астаф'єва читала щороку?" Радіодиктант 2026 після хвилі хейту спричинив ажіотаж у мережі

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф’єва, яка цьогоріч читала Радіодиктант національної єдності, спричинила ажіотаж у соціальних мережах. Спершу організаторів флешмобу, як і саму Астафʼєву, захейтили за те, що саме вона читатиме текст.

Відео дня

Однак після завершення Радіодиктанту у мережі заговорили про те, щоб співачка була щорічною ведучою події, адже мало хто сподівався, що вона так майстерно впорається із завданням. OBOZ.UA зібрав реакцію українців, які долучилися до флешмобу популяризації української мови.

Значна кількість користувачів підкреслювали професійність Астафʼєвої у начитування тексту, приємність її голосу та зазначали, що це вийшов найкращий Радіодиктант усіх часів.

"А голос! Голос який: спокійний, бархатний, приємний".

"І Артура Пройдакова теж на наступний рік".

РЕКЛАМА

"Найкращий радіодиктант за всі часи вийшов. Це прям те, що потрібно".

Оцінив читання тексту і вчитель української мови та літератури Юрій Телець (Пеоні). Він підкреслив, що цьогоріч Радіодиктант був прочитаний професійно, хоч подекуди "шкутильгало" інтонування окличних речень. Однак педагог зауважив, що це його субʼєктивна думка.

Головні історії дня

"Субʼєктивні враження від Радіодиктанту. Пан Артур та пані Даша читали текст цьогоріч професійно, хоч інтонування окличних речень трошки шкутильгало, але все на рівні. Щодо тексту: хороший, але вкотре штучно сконструйований, аби накинути якомога більше правил. Початок і кінець обʼєднані смисловою єдністю, а середина трохи просідає. Загалом враження хороші, і є над чим подумати", – написав Телець.

РЕКЛАМА

Водночас Служба безпеки України "визначила" переможців до початку Радіодиктанту. Напередодні трансляції з офіційної сторінки зʼявилося повідомлення, що там "вже написали".

Також українців спантеличив "розігрів" перед написанням тексту. Зокрема, багато хто зауважував, що був готовий об 11:00, проте допоки в ефірі долучалися до різних локацій, де знаходилися учасники Радіодиктанту, доводилося "пʼять разів брати ручку".

РЕКЛАМА

"Вже пʼятий раз беру ручку, коли кажуть: "пишемо диктант".

РЕКЛАМА

А дехто пожартував, що співачка Настя Каменських, яка заявляла, що в неї зʼявилась киста від української мови, не зможе взяти участь у Радіодиктанті, адже зламає руку.

РЕКЛАМА

27 жовтня, в День української писемності та мови, відбувся вже 27-й Радіодиктант. Цьогоріч текст вперше читали в дуеті – вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Автором тексту під назвою "Лист, який не закінчується" став письменник та ветеран Артур Дронь.

РЕКЛАМА

Куди надсилати текст Радіодиктанту

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;

сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 буде оприлюднено текст Радіодиктанту, щоб кожен зміг перевірити його самостійно.

Нагадаємо, після зачитування останнього речення, ведучі Радіодиктанту поділилися своїми враженнями. Так, Астафʼєва звернулася до свїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку вона виконує разом із гуртом "Курган & Agregat". Вона сказала: "Встав і вийшов!". Водночас Артуру Пройдакову було важко стримати емоції і він порадив українцям написати повідомлення своїм рідним, а сам після ефіру зателефонує своїй дружині. Педагог рекомендував усім ще раз переслухати текст, адже він має багато сенсів.

РЕКЛАМА

Флешмоб об’єднав мільйони українців по всьому світу, які долучалися до трансляції з підземних укриттів, книгарень зі згорілими від російських атак книгами та антарктичних льодовиків. Диктант лунав на Південному Полюсі: команда 31-ї української антарктичної експедиції написала його з усіма учасниками. Долучилися до цього й українці у Канаді, Швеції, Польщі, Туреччині, Вʼєтнамі, Люксембурзі тощо.

РЕКЛАМА

Взяли участь у Радіодиктанті також військові прикордонники, серед яких були й ті, які перебували у російському полоні, отримали поранення під час бойових завдань. Усі вони були вражені текстом і після його прочитання написали своїм рідним.

Побачити серед учасників можна було також відомого військового Олександра Терена, шеф-кухара та ресторатора Євгена Клопотенка, співачку Вікторію Лелеку, міністерку культури України Тетяну Бережну, телеведучого Констянтина Грубича. Також про участь повідомили фронтмен групи "Друга ріка" Валерій Харчишин, письменниця Катя Бльостка, співачка alyona alyona, працівники Дніпровської ГЕС, яка знаходиться близько до лінії фронту і ще багато-багато інших.

РЕКЛАМА

Водночас рекордсменка з написання Радіодиктанту Христина Гоянюк, яка бере участь у всеукраїнському флешмобі вже 27 рік поспіль, поділилася своїми враженнями від цьогорічого тексту. За її словами, він був середньої складності і вдало продиктований. Жінка зазначила, що ще раз перевірить написане вдома. Крім того, вона поділилася, що їй дуже сподобався текст цьогорічного автора, адже вона очікувала гіршого.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у 2025 році українці нарікали на диктора Радіодиктанту й закликали, щоб текст читав учитель.