''Де ви були раніше?'' Репетиторка показала лайфхак, як запамʼятати параболи, модулі та гіперболи

Запам’ятати вигляд основних математичних графіків значно легше, ніж уявляють собі школярі, які саме вивчають алгебру. Простим і водночас геніальним лайфхаком поділилась репетиторка з математики, яка називає себе @gurumath_5.

Відео дня

У своєму TikTok вона опублікувала ролик, в якому за лічені секунди показала суть цього лайфхаку. Вона полягає в асоціативному запам'ятовуванні: виявилося, що перші літери назв функцій за формою нагадують самі графіки.

Наприклад, літера Л у слові "Лінійна" копіює похилу пряму лінійної функції, П у "Параболі" відтворює купол кривої з гілками донизу, а М у "Модулі" повторює характерний кутовий вигляд функції. Аналогічний принцип діє для "Гіперболи" (через літеру Г) та "Кубічної параболи" (за допомогою літери К). Коротке відео зібрало понад 1,3 мільйона переглядів, що для математичного лайфхаку надзвичайно багато.

Звісно, він викликав бурхливе обговорення в коментарях, проте дописувачі традиційно розділилися на два табори. Більшість користувачів бідкалася, що не побачила це відео у свої шкільні роки. "Де ви були коли я був у школі?", – одне з найпоширеніших запитань.

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Натомість скептики залишилися непохитними у своїй критиці дошкільної та шкільної програми. Коментатори повідомляли, що їм знання алгебри після школи ні разу не знадобились, і питали, навіщо забивати таким складним матеріалом голову дітям.

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