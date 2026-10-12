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Де заховали книжку? Головоломка на уважність

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Де заховали книжку? Головоломка на уважність
Головоломка. Джерело: InstantPrint

Головоломки на пошук прихованих предметів – чудовий спосіб перевірити свою спостережливість і ненадовго відволіктися від повсякденних справ. Деякі завдання здаються простими лише на перший погляд, адже серед десятків яскравих деталей знайти потрібний об'єкт буває непросто. Цього разу пропонуємо відшукати книжку, заховану серед офісного приладдя. Дивіться зображення нижче.

Як пише The Sun, незвичайну візуальну головоломку створила британська поліграфічна компанія Instantprint. Автори пропонують знайти книжку всього за 19 секунд. Вважається, що впоратися із завданням за такий короткий час зможуть лише найуважніші.

Де заховали книжку? Головоломка на уважність

Головоломка. Джерело: InstantPrint

На ілюстрації зображено безліч предметів, які можна побачити у звичайному офісі. Тут є ноутбуки, різнокольорові ручки, папки, горнятка з кавою, стільці, рослини та стоси паперу.

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Серед усього цього безладу художники майстерно приховали книжку. Вона перебуває просто перед очима, але через велику кількість інших предметів її легко не помітити.

Чим корисні головоломки на уважність

Під час пошуку прихованого предмета мозок змушений обробляти велику кількість зорової інформації, відокремлювати важливі деталі від другорядних і зосереджуватися на конкретній меті.

Регулярне розв'язування таких головоломок може допомагати практикувати:

  • Концентрацію уваги. Щоб знайти потрібний предмет, необхідно зосередитися на зображенні й не відволікатися на зайві деталі.
  • Зорове сприйняття. Мозок навчається розрізняти форми, кольори та контури об'єктів серед схожих елементів.
  • Швидкість пошуку інформації. Обмеження часу спонукає швидше переглядати зображення та помічати характерні ознаки предметів.
  • Уважність до деталей. Дрібні особливості, які спочатку залишалися непоміченими, поступово привертають більше уваги.

Крім того, такі завдання можуть стати приємною короткою перервою під час роботи чи навчання. Водночас вони не є перевіреним способом підвищити інтелект або запобігти віковим порушенням пам'яті.

Де захована книжка – відповідь

Якщо вам не вдалося знайти книжку з першої спроби, не засмучуйтеся. Спробуйте ще раз уважно оглянути нижню частину малюнка, звертаючи особливу увагу на яскраві прямокутні предмети серед канцелярського приладдя.

Де заховали книжку? Головоломка на уважність

Правильна відповідь. Джерело: InstantPrint

OBOZ.UA пропонує головоломку, в якій потрібно виправити рівняння за допомогою двох сірників.

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