Мама пʼятикласника Христина Драбич поскаржилася на завдання програми Нової української школи (НУШ) і збентежила мережу. За її словами, дитина має виконати 9 вправ з англійської мови, вивчити 30 вправ на диктант, а також зробити завдання з інших пʼяти предметів.

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У дописі в Threads жінка запитує, чи є якісь норми щодо опрацьованого матеріалу вдома і скільки часу має на нього виділятися. Водночас вона дивується, коли діти матимуть час на гуртки або прогулянки.

"Питання до батьків чиї діти навчаються за програмою НУШ, та до вчителів. Чи окей стільки завдань на д/з? 9 вправ та 30 слів вивчити на диктант з англійської. Це один предмет, є ще інші 5, де потрібно читати та писати. Можливо, десь зафіксовано скільки має бути опрацьовано матеріалу вдома і за скільки часу? Чи не завеликий обʼєм домашнього? Чи справляються ваші діти? Де знайти час для дитини, щоб ходити на якісь гуртки, чи гуляти?" – написала Драбич.

У коментарях батьки школярів поділилися своїм досвідом. Деякі з них зазначали, що більшість завдань діти виконують у класі, а вдома необхідно щось повторити чи дописати. А викладачі пояснювали, що не потрібно змушувати школярів виконувати усі вправи, адже навіть дорослі не можуть запамʼятати таку кількість слів за один раз.

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"Література, природа, історія – це уроки які не кожен день. І зазвичай багато домашнього тільки так виглядає в щоденнику. А по факту одну вправу треба трошки дописати, бо в класі не дописали, одна вправа на 5 хв а вчити слова кожен день з англ то база. Без цього ніяк ви мову не вивчите".

"Це багато! Можу прокоментувати щодо англійської мови, як фахівець. Ми не задаємо 30 слів не тільки дітям, а й дорослим, бо наш мозок неспроможний запам'ятати стільки нових слів за один раз. Методичні рекомендації – 5-7. І нові слова подають у контексті, в реченнях або коротких діалогах. Я вас попрошу, не змушуйте дитину це зубрити. Бо єдиного результату, якого ви досягнете це те, що дитина зненавидить ту англійську на все життя".

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Тоді як інші вказували, що шкільна програма не розрахована на знання, а діти мають занадто велике навантаження під час навчання.

"Скільки б не задавали і не вчили, програма не розрахована на знання! Є багато причин так вважати".

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"А де творче завдання з історії? Кожен урок д/з було з цими завданнями – історія та природа. Зарубіжна література туди ж. Чого тільки не було".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що завдання з підручника для 3 класу спантеличило мережу.