''Діти і батьки не цінують'': у мережі запропонували скасувати безкоштовне харчування в школах

Мама українського школяра пані Юлія звернулася до батьків через безкоштовне харчування. Вона зауважила, що заклади освіти мають багато нарікань на те, що діти не отримують повноцінні гарячі обіди.

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Про це пані Юлія наголосила у дописі в TikTok. За її словами, якщо батькам не подобаються умови, вони можуть відвідати буфети та побачити, чим саме харчуються їхні діти.

"Не подобаються вам безкоштовні обіди? Візьміть щось із дому, сходіть до буфету. Якщо ви хочете прокоментувати якість шкільних сніданків, ви, звісно ж, маєте на це право, але робіть це якось тактовніше. Навіщо там колупатися в їжі, глузувати з неї? І це в той час, коли у нас в країні війна", – сказала пані Юлія.

"Діти вередливі".

"Можна написати відмову від пільгового харчування і все. Гроші не будуть видалятись персонально на цю дитину, а їжа не буде викидатись даремно".

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"Рекомендують відмовитися від харчування в школі. Чому б не змінити меню і не готувати те, що їдять діти?"

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітянка відповіла на претензії батьків щодо харчування в укритті під час тривоги.

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