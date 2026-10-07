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"Діти і батьки не цінують": у мережі запропонували скасувати безкоштовне харчування в школах

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read1 хв
icon 213
"Діти і батьки не цінують": у мережі запропонували скасувати безкоштовне харчування в школах
Які скарги були на шкільне харчування у 2026 році

Мама українського школяра пані Юлія звернулася до батьків через безкоштовне харчування. Вона зауважила, що заклади освіти мають багато нарікань на те, що діти не отримують повноцінні гарячі обіди. 

Про це пані Юлія наголосила у дописі в TikTok. За її словами, якщо батькам не подобаються умови, вони можуть відвідати буфети та побачити, чим саме харчуються їхні діти. 

"Не подобаються вам безкоштовні обіди? Візьміть щось із дому, сходіть до буфету. Якщо ви хочете прокоментувати якість шкільних сніданків, ви, звісно ж, маєте на це право, але робіть це якось тактовніше. Навіщо там колупатися в їжі, глузувати з неї? І це в той час, коли у нас в країні війна", – сказала пані Юлія. 

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''Діти і батьки не цінують'': у мережі запропонували скасувати безкоштовне харчування в школах

В Україні запропонували скасувати безкоштовне харчування. Джерело: Скриншот

"Діти вередливі".

''Діти і батьки не цінують'': у мережі запропонували скасувати безкоштовне харчування в школах

Українці посперечалися через харчування школярів. Джерело: Скриншот

"Можна написати відмову від пільгового харчування і все. Гроші не будуть видалятись персонально на цю дитину, а їжа не буде викидатись даремно".

''Діти і батьки не цінують'': у мережі запропонували скасувати безкоштовне харчування в школах

Для чого українським школярам безкоштовне харчування. Джерело: Скриншот

"Рекомендують відмовитися від харчування в школі. Чому б не змінити меню і не готувати те, що їдять діти?"

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітянка відповіла на претензії батьків щодо харчування в укритті під час тривоги. 

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