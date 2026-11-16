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Діти ходять до школи по 5 км через суперечку громад: хто має платити за шкільний автобус і що каже закон

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read3 хв
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Діти ходять до школи по 5 км через суперечку громад: хто має платити за шкільний автобус і що каже закон
Ілюстративне фото. На Рівненщині школярі ходять пішки 5 км до школи. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Копитківський ліцей Здолбунівської міської ради на Рівненщині опинився посеред суперечки двох громад. Організований довіз школярів із прилеглих населених пунктів до закладу здійснювався понад десять років. Проте після утворення окремих територіальних громад, школа опинилася на території Здолбунівської, а частина учнів мешкає в суміжних – Здовбицькій та Острозькій.

У звʼязку з цим виникла проблема з довезенням дітей і вони змушені долати щодня від 2 до 5 км. Про це розповіла представниця батьківської спільноти ліцею Ірина Нестерчук в інтервʼю медіа НУШ. За її словами, очільники двох громад відмовляються платити Здолбунівській міськраді за довіз школярів, адже на території цих ОТГ є власні школи, куди і мають ходити діти. 

З 1 жовтня 2026 року підвіз було зупинено через відсутність укладених угод про міжбюджетний трансфер між громадами. Під загрозою опинився підвіз 27 школярів 1–9 класів: 17 дітей із села Івачків (Здовбицька ТГ) та 10 дітей із хутора Івачків / села Українка (Острозька ТГ).

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Діти ходять до школи по 5 км через суперечку громад: хто має платити за шкільний автобус і що каже закон

На Рівненщині батьки школярів скаржаться на логістику довезення. Джерело: НУШ / Ірина Нестерчук

Нестерчук зазначає, що батьки категорично проти примусового переведення учнів до інших закладів, оскільки Копитківський ліцей є для них не лише логістично зручнішим, а й рідним, адже тут навчаються поколіннями. 

"Коли є можливість у когось із батьків, ми групуємося і веземо кількох дітей однією машиною. Але ж усі батьки працюють. Якщо йти пішки навпростець через поле, де немає облаштованої дороги і постійно багнюка, – це 2 кілометри. А якщо йти в окружну – це більше 5 кілометрів. Батьки не розуміють, як діти долатимуть цей шлях узимку, у дощ та сніг, і чи вартий один кілометр формальної межі тих ризиків для здоров’я дівчаток та хлоп’ят", – розповіла представниця батьківської спільноти.

Після звернень місцева влада тимчасово взяла на себе зобов’язання щодо відновлення підвозу школярів до 1 січня 2027 року. Однак це рішення є лише тимчасовою відстрочкою. 

"Міський голова Здолбунова взяв на себе зобов’язання возити дітей до кінця року і зобов’язав громади сплатити заборгованість та укласти угоди на майбутнє. Але якщо сусідні ОТГ не виділять кошти, з 1 січня довозу знову не буде. У Здовбицькій громаді нам казали чекати на сесію, але питання навіть не винесли на голосування, знову мотивуючи тим, що "є своя школа", – додала Несетрчук.

Діти ходять до школи по 5 км через суперечку громад: хто має платити за шкільний автобус і що каже закон

Школярі на Рівненщині долають пішки 5 км. Джерело: НУШ / Ірина Нестерчук

Що каже закон

Батьківська громада спрямувала колективне звернення до голови Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля й наголосили на трьох ключових аспектах. Зокрема і звернувши увагу на можливість законодавчого врегулювання. 

  1. Конституційне право на вільний вибір закладу освіти: Згідно з ч. 2 ст. 55 Закону України "Про освіту" та ст. 9 Закону України "Про повну загальну середню освіту", батьки мають право обирати заклад освіти для дитини. Законодавство не обмежує це право виключно закладами в межах своєї реєстрації чи своєї громади.
  2. Наближеність школи: Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України "Про освіту", кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту у закладі, що є найбільш доступним та наближеним до місця проживання.
  3. Крім того, ч. 5 ст. 13 Закону України "Про освіту" передбачає прямо визначений механізм: органи місцевого самоврядування різних адміністративно-територіальних одиниць мають право приймати спільне рішення про організацію здобуття освіти та забезпечення підвезення здобувачів освіти на основі договорів та співфінансування.
  4. Економічна доцільність співфінансування: Організація окремого підвозу чи утримання додаткових маршрутів до шкіл Здовбицької та Острозької громад вимагатиме значно більших видатків із місцевих бюджетів, ніж виплата пропорційної компенсації (міжбюджетного трансферу) Здолбунівській ТГ за пальне та обслуговування вже діючого автобуса.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що понад половина вчителів в українських школах працюють без відповідного фаху. 

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