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Діти ходять в туалет у відра і не можуть помити руки: батьки поскаржилися на укриття ліцею Кропивницького. Фото

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
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Діти ходять в туалет у відра і не можуть помити руки: батьки поскаржилися на укриття ліцею Кропивницького. Фото
У Кропивницькому ліцеї діти ходять в туалет на відро
Джерело: Facebook / Лариса Костенко

У Кропивницькому учні Лінгвістичного ліцею під час повітряних тривог в укритті користуються відрами замість туалетів та не можуть помити руки. Крім того, у сховищі відсутня вентиляція та витяжки.

Про це в коментарі Суспільному розповіла одна із мам – Анастасія Хмара. За її словами, поштовхом до розголосу став випадок з першокласником, який отримав психологічну травму від насмішок старших дітей.

Діти ходять в туалет у відра і не можуть помити руки: батьки поскаржилися на укриття ліцею Кропивницького. Фото

У Кропивницькому учні ліцею в укритті ходять на відро в туалет

Джерело: Facebook / Лариса Костенко

"Випадок з дитиною з першого класу. В укритті у неї заболів живіт, вона сиділа на відрі й намагалася тримати двері. Двері відчинилися, а старшокласники, які проходили повз, почали сміятися. Дитина отримала психологічну травму та розповіла все мамі, яка після цього пішла перевірити укриття. Я навіть не могла уявити, що у 2026 році діти можуть ходити в туалет на відра в школі. Для мене це шок", – сказала Хмара.

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Водночас директор ліцею на скарги батьків відповів, що будівля – історична памʼятка, а фінансування на ремонт немає, тому він придбав відра.

Діти ходять в туалет у відра і не можуть помити руки: батьки поскаржилися на укриття ліцею Кропивницького. Фото

У Лінгвістичному ліцеї Кропивницького в укритті немає туалетів

Джерело: Facebook / Лариса Костенко

 

"Батьки розуміють, що будівля стара і зробити "круте" укриття важко. Проте готові долучитися фінансово або допомогти фізично з ремонтом, якщо керівництво школи чітко озвучить потреби", – додала Хмара.

Замість умивальників батьки пропонують встановити антисептики для обробки рук, а відра замінити на біотуалети.

Діти ходять в туалет у відра і не можуть помити руки: батьки поскаржилися на укриття ліцею Кропивницького. Фото

У ліцеї Кропивницького діти ходять на відро замість туалету

Джерело: Facebook / Лариса Костенко

Керівниця міського управління освіти Лариса Костенко повідомила, що частину виявлених недоліків планується усунути разом із закладом освіти найближчим часом. Тоді як інші питання будуть опрацьовані та визначені шляхи їхнього вирішення.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що киянка поділилася криком душі через навчання під час жовтої повітряної тривоги.

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Освіта в УкраїніКропивницькийшколаУкриття
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