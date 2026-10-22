Діти ніколи не ходили до школи, не вміли навіть тримати ручку: українка розкрила проблеми з освітою маленьких ромів, які втекли з України в Німеччину

Українка Христина Амірза розповіла, як проходить навчання ромів у школах Німеччини. За її словами, ці діти, коли проживали в Україні, ніколи не ходили на уроки, а їхні батьки мали низький рівень грамотності. Жінка підкреслила, що це створює вагомі труднощі у взаємодії із закладом освіти.

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Своїми думками Амірза поділилася в інртервʼю OBOZ.UA. Вона зауважує, що школа вимагає надавати контактні дані та адресу електронної пошти, а зворотний зв'язок здійснюється виключно через спеціальний мобільний застосунок. Попри те, що інтерфейс застосунку простий і має функцію перекладу українською мовою, батьки ним не користуються. Це викликає проблеми з відвідуванням уроків.

"Виникають серйозні проблеми з відвідуванням школи. Якщо дитина пропускає заняття, батьки за правилами мають попередити про це адміністрацію через застосунок або телефоном. Оскільки вони цього не роблять і не відповідають на дзвінки, заклад змушений звертатися до поліції, щоб розшукати неповнолітніх. У результаті поліцейські приїжджають додому, де діти зазвичай просто сплять", – поділилася жінка.

Вона також зазначає, що виникає проблема з навчанням школярів і формуванням базових навичок. Так, наприклад, батьки не можуть допомогти дітям із домашніми завданнями, підготовкою канцелярського приладдя чи навіть розвитком дрібної моторики. Наприклад, навчити правильно тримати ручку або олівець.

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"Труднощі виникають і на уроках фізкультури, де дітям складно зрозуміти правила навіть найпростіших спортивних ігор", – ділиться українка.

Вона додала, що батьки не залучені до навчального процесу, а дітям дуже важко в школі. За її словами, працювати з ромами доволі складно, адже вони мають зовсім інші цінності.

Читайте на OBOZ.UA інтервʼю з Христингою Амірза у пʼятницю 23 жовтня.

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