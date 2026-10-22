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Діти ніколи не ходили до школи, не вміли навіть тримати ручку: українка розкрила проблеми з освітою маленьких ромів, які втекли з України в Німеччину

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
18
Діти ніколи не ходили до школи, не вміли навіть тримати ручку: українка розкрила проблеми з освітою маленьких ромів, які втекли з України в Німеччину
Ілюстративне зображення. Українка розкрила проблеми з освітою ромів, які втекли з України в Німеччину. Джерело: Unsplash

Українка Христина Амірза розповіла, як проходить навчання ромів у школах Німеччини. За її словами, ці діти, коли проживали в Україні, ніколи не ходили на уроки, а їхні батьки мали низький рівень грамотності. Жінка підкреслила, що це створює вагомі труднощі у взаємодії із закладом освіти.

Своїми думками Амірза поділилася в інртервʼю OBOZ.UA. Вона зауважує, що школа вимагає надавати контактні дані та адресу електронної пошти, а зворотний зв'язок здійснюється виключно через спеціальний мобільний застосунок. Попри те, що інтерфейс застосунку простий і має функцію перекладу українською мовою, батьки ним не користуються. Це викликає проблеми з відвідуванням уроків.

Діти ніколи не ходили до школи, не вміли навіть тримати ручку: українка розкрила проблеми з освітою маленьких ромів, які втекли з України в Німеччину

Як відбувається навчання у школах Німеччини

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"Виникають серйозні проблеми з відвідуванням школи. Якщо дитина пропускає заняття, батьки за правилами мають попередити про це адміністрацію через застосунок або телефоном. Оскільки вони цього не роблять і не відповідають на дзвінки, заклад змушений звертатися до поліції, щоб розшукати неповнолітніх. У результаті поліцейські приїжджають додому, де діти зазвичай просто сплять", – поділилася жінка.

Вона також зазначає, що виникає проблема з навчанням школярів і формуванням базових навичок. Так, наприклад, батьки не можуть допомогти дітям із домашніми завданнями, підготовкою канцелярського приладдя чи навіть розвитком дрібної моторики. Наприклад, навчити правильно тримати ручку або олівець.

Діти ніколи не ходили до школи, не вміли навіть тримати ручку: українка розкрила проблеми з освітою маленьких ромів, які втекли з України в Німеччину

Ілюстративне зображення. Вчителька проводить урок для школярів

"Труднощі виникають і на уроках фізкультури, де дітям складно зрозуміти правила навіть найпростіших спортивних ігор", – ділиться українка.

Вона додала, що батьки не залучені до навчального процесу, а дітям дуже важко в школі. За її словами, працювати з ромами доволі складно, адже вони мають зовсім інші цінності.

Читайте на OBOZ.UA інтервʼю з Христингою Амірза у пʼятницю 23 жовтня.

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