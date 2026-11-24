Міністерство освіти Данії запровадить загальнонаціональну заборону на мобільні телефони та інші гаджети з інтернетом у школах з 2027-28 навчального року. Вимога охоплюватиме учнів від початкових до старших класів.

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Міністр освіти Магнус Хойніке заявив, що ця ініціатива має на меті зменшити відволікаючі фактори та допомогти учням зосередитися на навчанні, інформує Minute Mirror. За його словами, діти повинні ходити до школи, не відволікаючись на соцмережі або ігри у гаджетах.

"Діти повинні мати можливість ходити до школи, не відволікаючись постійно на такі речі, як соціальні мережі, онлайн-шопінг та ігри", – сказав Хойніке.

Також запровадяться інтернет-фільтри для блокування вебсайтів, які не мають освітнього чи педагогічного значення, включаючи соціальні мережі, ігрові та торгові платформи, під час уроків та перерв.

Водночас заклади освіти самостійно вирішуватимуть, які вебсайти обмежувати та які технічні системи використовувати. Ця заборона замінить попередню домовленість, запроваджену у 2025 році, згідно з якою школи повинні були ввести місцеву політику щодо мобільних телефонів, що охоплює молодших учнів та позашкільні програми.

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Водночас зміни передбачають винятки для учнів, яким потрібні персональні пристрої за станом здоров'я або для підтримки людей з особливими освітніми потребами. Комп'ютери та планшети, що використовуються для запланованих освітніх заходів, також будуть звільнені від цього.

Такі країни, як Нідерланди, Південна Корея та Італія, запровадили обмеження на смартфони в школах, посилаючись на побоювання щодо їхнього впливу на концентрацію та поведінку учнів. Водночас Польща та Чехія запропонували аналогічні заходи.

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Нагадаємо, Польща планує запровадити мінімальний вік, дозволений для користування соцмережами, і запровадити методи перевірки користувачів, надійніші за ті, що вже діють в Австралії. Документ передбачає, що доступ до соцмереж матимуть лише особи, які досягли 15 років. Також у ньому йдеться про запровадження дієвих способів перевірки віку. Всього їх, за задумом, має бути три: за допомогою Європейського цифрового гаманця ідентифікації, застосунку mObywatel або інструменту, який запропонує сама платформа.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що реакція підлітка на заборону соцмереж для дітей Британії завірусилась у мережі.