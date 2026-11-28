Невелика міжнародна школа в іспанській Галісії об’єднала місцеві родини та іноземців, які переїхали до регіону з різних куточків світу. У Gándara International School дітей навчають англійською, іспанською та галісійською, а частину уроків проводять просто неба – на пляжі, в лісі чи біля річки.

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Про особливості закладу, його освітній підхід і вартість навчання розповіло видання Diario Gallego. Школа має американську акредитацію і розташована за 25 хвилин їзди від міста Віго в Іспанії. Щоп’ятниці уроки в Gándara International School проходять просто неба. Залежно від тижня класною кімнатою стає пляж, ліс або берег річки. Деякі діти, які вирушають на такі заняття, народилися за кілька кілометрів звідси. Інші переїхали до Галісії з Мексики, Аргентини, Уругваю, Південної Африки, США, Угорщини та інших країн.

Школа розташована в Маньуфе – сільській парафії муніципалітету Гондомар, неподалік від Віго та за 10 хвилин від пляжів Ніграна й Байони. Тут навчаються діти віком від 3 до 12 років. Заклад має дозвіл уряду Галісії на роботу як іноземна школа, а з 2022 року акредитований New England Association of Schools and Colleges (NEASC) – американською акредитаційною організацією, заснованою 1885 року. Це єдина школа на півдні Галісії, яка має акредитацію NEASC.

Усе почалося 2013 року, коли дві мами шукали для своїх дітей альтернативний підхід до освіти. Сьогодні це невелика багатонаціональна спільнота, де родини, які живуть у долині Валь-Міньйор уже кілька поколінь, зустрічаються біля шкільних воріт із тими, хто щойно переїхав з іншого континенту.

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Чому родини, які переїжджають до Іспанії, обирають Галісію

Галісія знову стає дедалі населенішою. У 2026 році кількість жителів регіону сягнула 2,73 мільйона – це найвищий показник за останні одинадцять років. Регіональний уряд пояснює таке зростання рекордним міграційним приростом: до Галісії переїжджають люди з-за кордону та інших частин Іспанії, зокрема Мадрида, Каталонії та Країни Басків. За даними Національного інституту статистики Іспанії (INE), за рік до липня 2026-го кількість іноземних жителів регіону зросла більш ніж на 19 тисяч і перевищила 203 тисячі.

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Для родини, яка переїжджає до Іспанії з дітьми, одним із перших завдань зазвичай стає пошук міжнародної школи. У Галісії таких закладів небагато. "Родини, які приїжджають до нас, не шукають замкнутого середовища, відірваного від решти світу", – розповідає Пабло Пасос, співдиректор школи й батько двох її учнів. За його словами, батьки хочуть, щоб їхні діти навчалися англійською, але водночас знаходили друзів у селищі, розмовляли іспанською та галісійською й почувалися тут як удома. "Невелика школа може це забезпечити, адже тут кожну дитину знають на ім’я", – додає Пасос.

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Англійська, іспанська та галісійська на уроках, але передусім – добробут дітей

У кожному класі Gándara використовують три мови, якими володіють і всі педагоги. Школа прагне зробити англійську основною мовою навчання: залежно від віку дітей на неї припадає від 40% до 50% навчального часу. Водночас іспанська та галісійська присутні щодня. Однак мовна мета ніколи не стає важливішою за соціальне й емоційне благополуччя дитини. Якщо доводиться обирати між мовою та потребами учня, школа ставить на перше місце дитину.

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Заклад досить відверто пояснює батькам, яких результатів варто очікувати: тут не обіцяють, що діти заговорять двома мовами на рівні носіїв, натомість гарантують реальний прогрес, який оцінюють за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (CEFR). Для вступу дитині не обов’язково знати англійську.

Невелика школа – свідомий вибір

У Gándara навчаються не більш ніж 80 дітей, а на одного вчителя припадає від 10 до 12 учнів. Підхід до навчання натхненний методикою Монтессорі: підготовлені навчальні простори, практичні матеріали та можливість для дітей самостійно обирати завдання і працювати у власному темпі. Тут не проводять оцінюваних іспитів і не задають домашніх завдань на постійній основі. Територія школи займає понад 5 тисяч квадратних метрів. На ній є город, майданчик для ігор із багнюкою та дерева, на які можна лазити.

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Для дитини, якій доводиться починати все спочатку в новій країні, невеликий розмір школи має значення. Тут ніхто надовго не залишається "новеньким".

Вартість навчання

У 2026-2027 навчальному році щомісячна плата за навчання у Gándara International School становить 450 євро для дітей віком від 3 до 5 років, 520 євро – від 6 до 8 років і 550 євро – від 9 до 11 років.

Навчальний день триває з 8:45 до 14:00. За додаткову плату можна привести дитину раніше – з 8:15, а також залишити її на обід і заняття після уроків. Вступ до школи починається з екскурсії та розмови з родиною.

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