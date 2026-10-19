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Дітям не можна сидіти в класах і коридорах навіть під час зливи: як проходять перерви у школах Канади. Відео

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
icon 168
Дітям не можна сидіти в класах і коридорах навіть під час зливи: як проходять перерви у школах Канади. Відео
Як проходять перерви у школах Канади

У школах Канади діти під час перерв мають перебувати на подвірʼї або у багатофункціональному приміщенні (MPR), що складає альтернативу вулиці навіть у погану погоду. Проте фізично поміститися всі учні там не можуть, тож частина школярів все одно проводить перерву надворі, при цьому перебувати в класах чи коридорах не можна. 

Про це у дописі в Threads розповів українець пан Антон, який нині працює помічником учителя в канадській школі. За його словами, діти мають певний розклад, якого дотримуються протягом дня, а крім занять у них є перерви, перехід між класами, обід та час на перекус. 

Школи діляться на молодші, середні та старші. Залежно від провінції та округу, поділ на класи може відрізнятися.

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У молодшій школі діти двох різних років навчання можуть бути в одному класі. Наприклад, першокласники разом із другокласниками, другокласники з третьокласниками тощо, зазначає пан Антон.

Дітям не можна сидіти в класах і коридорах навіть під час зливи: як проходять перерви у школах Канади. Відео

Українець розповів, як проходить навчання у школах Канади. Джерело: Скриншот Threads

"Як мені пояснювали, одна з причин – недостатня кількість дітей, щоб сформувати окремий клас для кожного року навчання. Але є й інший бік: так старші та молодші діти вчаться взаємодіяти між собою. І з цієї точки зору я бачу певний сенс", – розповідає освітянин.

За його словами, вікові межі стають менш жорсткими, діти вчаться співіснувати й допомагати одне одному. Старші мають трохи складніші завдання та більше роботи, але всі навчаються паралельно.

Він також зауважує, що у школі немає медсестри в звичному розумінні українців. Є медичний кабінет, де учневі можуть надати першу допомогу. Крім того, у закладі немає й вчительської, тоді як "Staff room" – це скоріше кухня або їдальня, де вчителі збираються переважно під час перерви, яка збігається з обідньою перервою дітей.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що журналістка, яка з сином виїхала до Канади, поділилась враженням про місцеві школи.

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