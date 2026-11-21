Надмірне впровадження цифрових технологій та штучного інтелекту в школах може зашкодити навчанню дітей, якщо витіснить паперові книжки, письмо від руки, живі дискусії та самостійне мислення. Про це заявила малайзійська група батьків Parent Action Group for Education Malaysia (PAGE).

Відео дня

Як пише видання The Edge Malaysia, ця група виступає за якісну освіту та викладання природничих наук і математики англійською мовою. У PAGE вважають, що впроваджувати штучний інтелект в освіту потрібно обережно, зважаючи на реальні результати навчання, безпеку дітей та рівний доступ до технологій. Учні мають опановувати нові інструменти, але не втрачати здатності самостійно аналізувати інформацію, розв'язувати проблеми та ухвалювати рішення.

Малайзійські батьки звертають увагу на досвід країн, які раніше активно цифровізували освіту, а тепер переглядають цей підхід і повертають до класів традиційні навчальні матеріали. Наприклад, Швеція за два роки витратила понад 2,1 млрд крон (приблизно 4,26 млрд грн) на друковані підручники та посібники для вчителів. Каролінський інститут, один із провідних медичних університетів країни, заявив, що цифрові інструменти не сприяють навчанню, а можуть погіршувати його. У Швеції також запровадили загальнонаціональну заборону на мобільні телефони в школах, яка діє навіть під час перерв.

Данія протягом десяти років планує виділити 540 млн данських крон (майже 3,6 млрд грн) на друковані підручники. Там також вирішили зробити школи та позашкільні гуртки вільними від смартфонів. Фінляндія обмежила використання телефонів під час уроків, а Італія та Франція заборонили їх у класах аж до старших класів середньої школи.

РЕКЛАМА

Іспанський Мадрид обмежує час перед екранами для учнів початкової школи двома годинами на тиждень, а також забороняє домашні завдання, для виконання яких потрібні гаджети. Це має допомогти дітям краще зосереджуватися та зменшити цифрову втому. У Норвегії, де телефони заборонені в більшості шкіл, також скоротили екранний час для учнів молодших класів.

Механічно замінювати цифрове навчання письмом від руки та паперовими матеріалами ці країни не збираються. Йдеться про пошук балансу між сучасними технологіями та традиційними методами освіти. Адже сама наявність гаджетів у класі не гарантує кращих знань.

Головні історії дня

Малайзія, навпаки, готується масштабно впроваджувати ШІ в освітню систему. Уже наступного року нову навчальну програму запустять для першокласників та учнів першого класу середньої школи, передбачивши широке використання штучного інтелекту. Однак батьки з організації PAGE не впевнені, наскільки далеко зайде ця цифровізація.

У PAGE наголошують, що дітям потрібні не лише цифрові інструменти, а й звичайні книжки, практика письма від руки та можливість зосередитися на навчанні без постійних сповіщень. Важливо, щоб учні активно працювали на уроках: ставили запитання, помилялися, обговорювали різні погляди, аргументували свою позицію, робили висновки та вчилися діяти самостійно.

РЕКЛАМА

Штучний інтелект не повинен замінювати сам процес навчання. Діти мають вміти користуватися ним, але водночас розвивати власне мислення, а не покладатися на технологію в кожній ситуації, впевнені члени організації.

На це вказує і досвід Гарвардського університету, де професори дедалі частіше обмежують використання ноутбуків на заняттях, повертаючись до навчання без екранів. У вересні 2026 року студентське видання The Harvard Crimson проаналізувало навчальні програми та виявило, що кількість курсів, на яких заборонено ноутбуки або всі особисті електронні пристрої, зросла більш ніж удвічі.

РЕКЛАМА

У PAGE ставлять питання: чи справді школи вчать дітей мислити самостійно, чи поступово привчають їх перекладати цю роботу на технології? Якщо навіть університетські викладачі обмежують використання ноутбуків через проблеми з концентрацією та засвоєнням матеріалу, то чи варто так активно впроваджувати екрани в навчання дітей, чиї навички самостійного мислення ще формуються?

У PAGE вважають, що технологічний прогрес сам по собі не гарантує позитивних результатів, якщо його впроваджують без належного розуміння наслідків.

Раніше OBOZ.UA розповідав про українську вчительку, яка розкритикувала колег, котрі не бажають використовувати ШІ в роботі.