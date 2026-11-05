''Дітям треба 2 хвилини, щоб мене прийняти, бабусям і дідусям – 2 дні'': який вигляд має найбільш татуйований учитель світу. Фото

Дискусії про те, який вигляд повинен мати вчитель, – одні з найзапекліших. Хтось вважає, що вчителі мають вдягатись лише у діловому стилі, комусь здається непристойним, коли педагог викладає фото з відпустки в купальнику – тим часом француз Сільвен Елен щодня приходить на уроки до дітей у початкову школу, повністю вкритий татуюваннями.

Відео дня

Як пише Mirror, нещодавно він став гостем одного з британських телешоу і розповів про свій незвичайний шлях. 40-річний Елен уже майже два десятиліття працює в школах Великої Британії та рідної Франції. Захоплюватись татуюваннями він почав у 2012 році, коли йому було 27 років. З тим пір він встиг здобути звання найбільш татуйованого вчителя у світі.

Сільвен розповів, що працював у Великій Британії, коли побачив людину з повністю покритою тату рукою. Це відкрило йому новий світ і надихнуло зробити власний малюнок на руці. Згодом він дедалі більше захопився цим заняттям. За словами чоловіка, він від самого початку знав, що хоче вкривати татуюваннями все тіло. Розповідаючи про те, як його зовнішність впливає на роботу, Сильвен зізнався, що на початку навчального року відчуває особливий тиск.

"Якщо я роблю щось добре, люди думають: "Ну звісно, він найкращий, ми й так це знали". Але якщо я припускаюся навіть невеликої помилки, вони вважають мене жахливим через мою зовнішність", – пояснив учитель.

Ведучі також поцікавилися, як на його татуювання реагують учні та їхні родини. Сильвен пригадав, що раніше описував цей процес так: "Дітям потрібно дві хвилини, щоб мене прийняти, батькам – дві години, а дідусям і бабусям – два дні. Просто потрібно трохи часу".

РЕКЛАМА

Водночас педагог наголосив, що під час уроків не обговорює свою зовнішність. "Я взагалі не говорю про татуювання чи свою зовнішність у класі. Ми просто працюємо: дістаємо зошити, записуємо дату – і все. Я дуже серйозно ставлюся до роботи. Але якщо в дітей виникають запитання, вони можуть поставити їх, наприклад, на перерві", – розповів він.

Головні історії дня

Сільвен розповів, що заради тату він видалив соски та пупок – це полегшило процес нанесення татуювань і звільнило місце для нових малюнків. Окрім того, він наважився нанести фарбу на білки очей. Він також має татуювання на язиці та під нігтями на руках і ногах. І зупинятись на досягнутому вчитель не планує. Незабаром він має намір знову пройтися голкою по малюнках на більшій частині тіла, щоб оновити вже наявні зображення.

Втім, на запитання, чи не став він залежним від татуювань, чоловік відповів, що насправді зовсім не любить сам процес і не чекає з нетерпінням наступного сеансу. "Я ненавиджу біль. Ненавиджу, коли мені роблять татуювання", – зізнався він.

РЕКЛАМА

Водночас Сільвену подобається спостерігати за власними змінами. "Мені подобається змінюватися, бачити, як я змінююся. Це страждання, мені справді дуже боляче, і я рахую дні до наступного сеансу. Мені страшно, я не хочу туди йти. Але після завершення сеансу я відчуваю гордість і почуваюся непереможним", – пояснив учитель.

Раніше OBOZ.UA публікував крик душі вчительки з Харкова, якій постійно дорікають за її одяг.