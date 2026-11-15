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Дітям у школі треба більше гратися, а не вчитися? Вчені пояснили, чому перерви можуть покращувати успішність

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
285
Дітям у школі треба більше гратися, а не вчитися? Вчені пояснили, чому перерви можуть покращувати успішність
Шкільні перерви з рухливими іграми і відпочинком на вулиці можуть помітно сприяти успіхам дітей у навчанні. Джерело: Getty Images/fotografixx

Шкільні перерви – це не просто приємна нагода відпочити від сидіння за партою. Щоденні паузи між уроками просто необхідні для успішного навчання дітей молодшого віку та підлітків, а також для підтримки їхнього фізичного й психічного здоров’я.

Як пише викладачка Вищої школи освіти Гарвардського університету Луїза Пенфолд у статті для видання Ripple, Американська академія педіатрії застерігає: скорочення часу на ігри, біг і дослідження навколишнього світу заради додаткових академічних занять може дати протилежний результат. Тим не менше, протягом останніх десятиліть багато шкіл у США почали скорочувати перерви, хоча в більшості штатів їхня обов’язкова тривалість законодавчо не визначена.

З власних спостережень Пенфолд зазначила, що ігри приносять дітям чималу користь. Ідеться, зокрема, про значний вплив на соціальний та емоційний розвиток учнів, їхні пізнавальні здібності й загальне самопочуття.

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Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують дітям і підліткам приділяти фізичній активності щонайменше 60 хвилин на день. Ця ж установа визначає шкільну перерву як "регулярно запланований період навчального дня для фізичної активності та ігор під наглядом підготовлених працівників або волонтерів".

Дітям у школі треба більше гратися, а не вчитися? Вчені пояснили, чому перерви можуть покращувати успішність

Активний відпочинок на перерві сприяє розвитку мислення дитини і зміцнює її фізичне та психічне здоров'я. Джерело: Getty Images/Johner Images

У різних школах перерви можуть відбуватися по-різному. Одні діти граються на вулиці на майданчиках або галявинах, інші через погану погоду залишаються в приміщенні. Дослідження також показують, що діти з малозабезпечених громад мають менше можливостей гратися надворі, ніж їхні однолітки з заможніших районів.

На відміну від уроків фізкультури чи організованих спортивних занять, перерва дає учням змогу самостійно обирати, як рухатися та взаємодіяти з однолітками. Такий час для вільних ігор допомагає відпочити від розумового напруження, яке супроводжує дітей протягом навчального дня. Крім того, він сприяє розвитку мислення, а також підтримує емоційне й фізичне здоров’я.

Дослідження незмінно підтверджують: щоденні перерви мають величезне значення для психічного здоров’я дітей і розвитку виконавчих функцій мозку, які допомагають досягати успіхів у навчанні. Зокрема, вони позитивно впливають на концентрацію уваги, творчі здібності, пам’ять і здатність планувати та контролювати власні дії.

У звіті Школи громадського здоров’я імені Джонса Гопкінса Блумберга за 2025 рік зазначено, що закони щодо шкільних перерв є лише в 11 штатах. Вимоги різняться: наприклад, в Аризоні діти мають відпочивати 40 хвилин щодня, тоді як Джорджія, Індіана та Кентуккі також зобов’язують школи організовувати перерви, але не визначають їхньої мінімальної тривалості.

Массачусетс належить до майже 40 штатів, де законодавство взагалі не регулює тривалість шкільних перерв. У нещодавній статті The Boston Globe повідомлялося, що в школах Кембриджа на них відводять 25 хвилин, тоді як в інших навчальних закладах штату – лише 15 хвилин на день.

Дітям у школі треба більше гратися, а не вчитися? Вчені пояснили, чому перерви можуть покращувати успішність

Деякі школи вимушені скорочувати перерви через брак коштів на персонал і утримання ігрових майданчиків. Джерело: Getty Images/AdrianHancu

Загалом у штатах стає більше законодавчих ініціатив, спрямованих на збереження обов’язкових щоденних перерв. Частково цьому сприяє нова батьківська організація Say Yes to Recess, яка закликає школи по всій країні забезпечити дітям щонайменше 60 хвилин повноцінного відпочинку щодня.

Організацію заснували троє матерів із Теннессі. Вона також допомогла просунути законодавчі зміни в цьому штаті: у липні 2025 року обов’язкову тривалість щоденної перерви збільшили з 15 до 40 хвилин. Водночас точно відстежити, скільки фізичної активності діти отримують у школі, складно: державні шкільні округи та приватні навчальні заклади часто не збирають і не публікують таких даних.

Користь перерв не обмежується дітьми молодшого віку. Проте міжнародне дослідження 2026 року показало, що в американських школах середня тривалість щоденного відпочинку зменшується з віком учнів: якщо діти 6-7 років мають у середньому 39,3 хвилини перерв на день, то підлітки 12-18 років – лише 24,5 хвилини.

Сама Пенфолд проводила дослідження в центрі Project Zero при Гарвардському університеті, який вивчає творчість, етику та мистецтво. У своїй роботі вона наголошувала на важливості ігор і мистецьких занять у міських державних школах.

Дослідження 2024 року показало, як ігри з різними матеріалами сприяють творчому навчанню як дітей, так і вчителів. Саме тому Пенфолд висловила занепокоєння можливими наслідками подальшого скорочення перерв. Хоча причини такого рішення можуть бути доволі вагомими – брак персоналу, урізання бюджетів або прагнення краще підготувати учнів до важливих тестів, зосереджених винятково на читанні, письмі та математиці. Тоді як наукові роботи свідчать, що нехтування перервами може суттєво позначитися на психічному здоров’ї дітей і підлітків, їхньому пізнавальному розвитку та загальному задоволенні від навчання.

Скорочення часу на відпочинок відбувається на тлі зростання навантаження на школи й шкільні округи в США. Серед причин – зменшення кількості учнів, необхідність відповідати державним освітнім стандартам і скорочення фінансування. У деяких школах через нестачу працівників і витрати на утримання вуличного ігрового обладнання відповідно до вимог безпеки стає складніше організовувати перерви. В інших навчальних закладах рішення скоротити або взагалі скасувати час для вільних ігор може ґрунтуватися на переконанні, що більше навчальних занять автоматично означає якіснішу освіту.

Ще один чинник – практика позбавляти учнів перерви як покарання. Деякі науковці та освітяни намагаються домогтися законодавчої заборони такого підходу.

Як свідчать дослідження дитячого здоров’я, соціального та когнітивного розвитку, тривалість шкільних перерв має велике значення для формування дитини як цілісної особистості. Пенфолд наголошує, що школи, шкільні округи та батьки мають відстоювати право дітей на щоденний повноцінний відпочинок під час навчального дня.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як покарання дітей за помилки у навчанні впливає на успішність і які ризики воно підвищує.

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