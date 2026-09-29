Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 74 тис. грн ($1 650 )російський окупант"Мені за твоє вбивство ще грошей дадуть": російські окупанти запустили хвилю терору в РФ після повернення з УкраїниУкраїнців "готують" до нового курсуУкраїнців "готують" до нового курсу: що буде з доларом в банках після 1 жовтняШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAТрикутник доступності: як бізнес, громади та держава можуть створити безбар’єрне середовищеТрикутник доступності: як бізнес, громади та держава можуть створити безбар’єрне середовищеЧоловік Ані Лорак розлютився через Путіна і випадково викрив, що повʼязує зрадницю України з диктаторомЧоловік Ані Лорак розлютився через Путіна і випадково викрив, що повʼязує зрадницю України з диктаторомІлюстративне фото, газова плита, газ, оплата за газове обладнання.Українцям, які користуються газом, доведеться платити до 2 тис. грн: до кого можуть прийти з перевіркоюОкупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. КартаОкупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. КартаВ Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС з аеродрому "Українка": вижив лише один член екіпажу. Фото і відеоВ Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС з аеродрому "Українка": вижив лише один член екіпажу. Фото і відео

Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху
Діти часом неправильно сприймають на слух слова і виходить дуже смішно
Джерело: Pexels

Дитяча фантазія дала старт цілому флешмобу, який влаштували в соцмережі українські батьки. Дискусію про те, як малеча кумедно перекручує імена однолітків і вихователів, запустила жінка на ім’я Марина Скороход.

У Threads вона поділилася історією про те, як її дитина прийшла з дитячого садка і повідомила про появу нового хлопчика на ім'я "Микайчик". І запитала підписників, як насправді звати хлопчика. Коментаторам не знадобилось багато часу, щоб вгадати, що дитину звати Макарчик. Зате допис швидко зібрав безліч коментарів від інших батьків, які почали ділитися власними кумедними історіями про дитячі "переклади" людських імен.

Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху

Спойлер: хлопчика звати Макарчик

Джерело: Скриншот

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 11,7 т.
Коли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах України
icon 11,7 т.
Коли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах України
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 290
Український школяр увійшов до трійки найкращих молодих учених Європи: що він винайшов. Фото
icon 290
Український школяр увійшов до трійки найкращих молодих учених Європи: що він винайшов. Фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 98
Блекаути в Україні: як працюватимуть дитсадки, школи та виші, якщо світла не буде до 72 годин. Роз'яснення МОН
icon 98
Блекаути в Україні: як працюватимуть дитсадки, школи та виші, якщо світла не буде до 72 годин. Роз'яснення МОН

Так, одна з матерів розповіла, що її донька назвала нову дівчинку в групі Тваринкою замість Даринки, а інша дитина перетворила Устину на Хустинку. Маргарита в дитячому сприйнятті стала Пірамідою, а дівчата Сабріна та Злата перетворилися на Резинку й Ласку.

Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху

Діти сприймають чужі імена доволі креативно

Джерело: Скриншот

Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху

Лариса Квасолівна - це ще навіть ніжно

Джерело: Скриншот

Діставалися смішні прізвиська і дорослим. Так вихователька Неділя Потрібна виявилася Нелею Петрівною, а Лариса Василівна стала Квасолівною. Трошки менше пощастило няні сина однієї з дописувачок. Із Галини Антонівни вона перетворилась на Галіму.

Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху

Як тільки діти не перекручували чужі імена

Джерело: Скриншот

Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху

А тут виховательці пощастило менше

Джерело: Скриншот

Не менш епічними виявилися "перейменування" хлопчиків. Батьки згадують, як Платон перетворився на Батона, Герман – на Ферму, а Лук’ян став Океаном.

Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху

У дитячій уяві Лук'ян запросто може перетворитися на Океан

Джерело: Скриншот

 

Вразила мережу й історія про хлопчика, якого дитина охрестила Магнатом, хоча насправді його звали Ігнатом, через що батьки вже встигли пожартувати про "успішні зв'язки" своєї дитини.

Раніше OBOZ.UA розповідав, якими смішними орфографічними помилками своїх дітей ділились батьки у соцмережах

Схожі теми
соцмережідітибатьківствогумор
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись