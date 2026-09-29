Дитяча фантазія дала старт цілому флешмобу, який влаштували в соцмережі українські батьки. Дискусію про те, як малеча кумедно перекручує імена однолітків і вихователів, запустила жінка на ім’я Марина Скороход.

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У Threads вона поділилася історією про те, як її дитина прийшла з дитячого садка і повідомила про появу нового хлопчика на ім'я "Микайчик". І запитала підписників, як насправді звати хлопчика. Коментаторам не знадобилось багато часу, щоб вгадати, що дитину звати Макарчик. Зате допис швидко зібрав безліч коментарів від інших батьків, які почали ділитися власними кумедними історіями про дитячі "переклади" людських імен.

Так, одна з матерів розповіла, що її донька назвала нову дівчинку в групі Тваринкою замість Даринки, а інша дитина перетворила Устину на Хустинку. Маргарита в дитячому сприйнятті стала Пірамідою, а дівчата Сабріна та Злата перетворилися на Резинку й Ласку.

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Діставалися смішні прізвиська і дорослим. Так вихователька Неділя Потрібна виявилася Нелею Петрівною, а Лариса Василівна стала Квасолівною. Трошки менше пощастило няні сина однієї з дописувачок. Із Галини Антонівни вона перетворилась на Галіму.

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Не менш епічними виявилися "перейменування" хлопчиків. Батьки згадують, як Платон перетворився на Батона, Герман – на Ферму, а Лук’ян став Океаном.

Вразила мережу й історія про хлопчика, якого дитина охрестила Магнатом, хоча насправді його звали Ігнатом, через що батьки вже встигли пожартувати про "успішні зв'язки" своєї дитини.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, якими смішними орфографічними помилками своїх дітей ділились батьки у соцмережах

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