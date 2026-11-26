Ми любимо головоломки з фігурами із сірників за те, що вони змушують нас мислити нестандартно. Але ця перевершить усі, які ви будь-коли пробували розгадати. Дивіться зображення нижче.

Відео дня

Перед вами простий хрест, викладений із чотирьох сірників. OBOZ.UA пропонує вам перекласти лише один із них, щоб вийшов квадрат. Але, обмірковуючи головоломку, тримайте в голові, що вам потрібно мислити зовсім нестандартно, щоб знайти правильну відповідь.

На перший погляд здається неможливим, перемістивши лише один сірник, зробити з хреста квадрат. Хоча на обидві фігури потрібно саме по чотири палички. Для цього знадобиться два ходи.

Але згадайте, що ця задача вимагає від вас максимально нестандартного мислення. Тому спробуйте поглянути на головоломку із зовсім несподіваного ракурсу. Підказка: згадайте, що в принципі може називатися словом "квадрат".

РЕКЛАМА

Отже, для того, щоб дати правильну відповідь на це завдання, вам потрібно взяти правий горизонтальний сірник і перемістити його у лівий бік, встановивши вертикально у верхній частині фігури. Вийде цифра 4. Але до чого тут квадрат? Справа в тому, що це квадрат числа 2. Тобто у цій задачі йшлося про квадрат не у геометричному, а в математичному сенсі.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було з 12 сірників скласти 6 однакових трикутників.