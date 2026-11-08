''Для чого на фізкультурі ми робили ''Рівняйсь – струнко'' і ''Кроком руш''? Запитання українки викликало ностальгію в мережі

Українка Анастасія Драч звернулася до мережі із запитанням, для чого у школі на фізкультурі ми робили "Рівняйсь – струнко" і "Кроком руш". Вона припустила, що це було маленьке тренування перед армією.

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Про це жінка написала у дописі в Threads. Під дописом українці вказали, що стройові прийоми – це елементи гімнастики, яка є однією із основних тем на уроках фізкультури.

"Стройові прийоми на місці і в русі це елементи гімнастики, гімнастика це одна з основних тем на уроках фізичної культури".

Водночас дехто зазначав, що подібні вправи виконувалися для того, щоб діти мали дисципліну і були слухняними. Крім того, завдяки цьому розвивається командний дух і уважність.

"Це втратило сенс з повною моторизацією піхоти. Щоб не казали деякі генії, стройовий марш був створений не для підняття відчуття бойової єдності, а для того, щоб десятки тисяч солдат, йдучи вузькою дорогою, не розтягувались на фантастичні відстані".

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Нагадаємо, у мережі спалахнула дискусія на тему перевдягання учнів початкової школи на урок фізичної культури. Стандартна перерва між уроками триває в середньому 10 хвилин. За цей час дитина має встигнути підготуватися до уроку.

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Одна із вчительок радить готувати до цього виклику дітей заздалегідь. За її словами, на вміння дітей швидко перевдягатися важливо звертати увагу так само як і на інші етапи підготовки до школи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у мережі запропонували скасувати оцінки за музику, малювання і фізкультуру в школах.