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"Для чого на фізкультурі ми робили "Рівняйсь – струнко" і "Кроком руш"? Запитання українки викликало ностальгію в мережі

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
291
"Для чого на фізкультурі ми робили "Рівняйсь – струнко" і "Кроком руш"? Запитання українки викликало ностальгію в мережі
Для чого на фізкультурі ми робили "Рівняйсь – струнко". Джерело: freepik.com

Українка Анастасія Драч звернулася до мережі із запитанням, для чого у школі на фізкультурі ми робили "Рівняйсь – струнко" і "Кроком руш". Вона припустила, що це було маленьке тренування перед армією.

Про це жінка написала у дописі в Threads. Під дописом українці вказали, що стройові прийоми – це елементи гімнастики, яка є однією із основних тем на уроках фізкультури. 

''Для чого на фізкультурі ми робили ''Рівняйсь – струнко'' і ''Кроком руш''? Запитання українки викликало ностальгію в мережі

Для чого на фізкультурі діти робили "рівняйсь – струнко". Джерело: Скриншот

"Стройові прийоми на місці і в русі це елементи гімнастики, гімнастика це одна з основних тем на уроках фізичної культури".

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''Для чого на фізкультурі ми робили ''Рівняйсь – струнко'' і ''Кроком руш''? Запитання українки викликало ностальгію в мережі

Для чого на фізкультурі виконували "кроком руш". Джерело: Скриншот

Водночас дехто зазначав, що подібні вправи виконувалися для того, щоб діти мали дисципліну і були слухняними. Крім того, завдяки цьому розвивається командний дух і уважність.

"Це втратило сенс з повною моторизацією піхоти. Щоб не казали деякі генії, стройовий марш був створений не для підняття відчуття бойової єдності, а для того, щоб десятки тисяч солдат, йдучи вузькою дорогою, не розтягувались на фантастичні відстані".

''Для чого на фізкультурі ми робили ''Рівняйсь – струнко'' і ''Кроком руш''? Запитання українки викликало ностальгію в мережі

У мережі дискусія через уроки фізкультури у школі. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у мережі спалахнула дискусія на тему перевдягання учнів початкової школи на урок фізичної культури. Стандартна перерва між уроками триває в середньому 10 хвилин. За цей час дитина має встигнути підготуватися до уроку.

Одна із вчительок радить готувати до цього виклику дітей заздалегідь. За її словами, на вміння дітей швидко перевдягатися важливо звертати увагу так само як і на інші етапи підготовки до школи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у мережі запропонували скасувати оцінки за музику, малювання і фізкультуру в школах.

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