Багато дорослих задаються питанням, навіщо вони вчили у школі алгебру, тригонометричні функції та складні методики обчислень, адже вони майже нікому потім не стають у нагоді. Відповідь вирішив дати учитель Анатолій Новгородцев.

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Відео зі своїм поясненням він опублікував на Facebook. За словами педагога, шкільна математика потрібна не лише для того, щоб навчити дітей розв’язувати рівняння чи обчислювати інтеграли, а й для розвитку мислення, пам’яті та інших когнітивних навичок.

Педагог звернув увагу на поширене запитання: навіщо школярам вивчати синуси й косинуси, інтеграли та логарифми, якщо в повсякденному житті більшість людей майже не використовує ці знання. Але, за його словами, це ж стосується й інших галузей знань.

"Навряд чи багатьом людям було критично важливо в житті розрізняти складносурядне, складнопідрядне речення, знати, скільки електронів у атомі плюмбуму, коли почалась Третя пунічна війна, чи там скільки хребців у собаки", – зазначив Новгородцев.

Однак, пояснив він, мета шкільної освіти полягає не лише в тому, щоб дати дитині набір знань, які вона безпосередньо використовуватиме в житті. Важливіше розвинути її мозок у період, коли він особливо добре пристосований до навчання.

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Зокрема, вивчення математики, за твердженням педагога, допомагає розвивати робочу пам’ять, когнітивну гнучкість і здатність контролювати імпульси. Також математичні завдання тренують критичне, логічне й абстрактне мислення.

Саме тому вчитель закликав батьків не відмовляти дітей від вивчення математики, навіть якщо їм здається, що в майбутньому ці знання не знадобляться.

"Навіть якщо вам здається, що вашій дитині не потрібна математика (а ви ще не можете цього точно знати), але коли вам так здається, не поспішайте говорити їй: плюнь на цю математику, я сам її в школі прогулював і людиною став. Краще поясніть, що на уроках важливо не знати, не вміти і навіть не розуміти, а просто намагатися зрозуміти, що пояснює вчитель", – сказав Новгородцев.

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За словами учителя, саме розумові зусилля під час навчання сприяють утворенню нових нейронних зв’язків. Завдяки цьому мозок розвивається, а здобуті навички можуть стати в пригоді в різних сферах діяльності, навіть якщо вони не пов’язані з математикою.

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