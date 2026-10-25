"До чого готують наших дітей?" Вірш про смерть у підручнику для 8 класу обурив українців

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого КуртуаВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниХороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаХороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераУкраїнські АЗС переписали ціни на бензинЦіни на АЗС можуть знову переписати: яку вартість бензину очікувати українцямВ Японії знайшли фігурку жінки-шаманки віком 1 500 років із таємничим предметом в руках. ФотоВ Японії знайшли фігурку жінки-шаманки віком 1 500 років із таємничим предметом в руках. Фото"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. Відео"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. ВідеоНайдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да ВінчіНайдорожча картина у світі може виявитися фальсифікацією: що побачив ШІ на роботі да Вінчі

"До чого готують наших дітей?" Вірш про смерть у підручнику для 8 класу обурив українців

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read3 хв
21
"До чого готують наших дітей?" Вірш про смерть у підручнику для 8 класу обурив українців
Ілюстративне фото. Учень з книгами. Джерело: magnific.com

Вірш у шкільному підручнику з зарубіжної літератури для 8 класу спричинив обговорення в мережі. Йдеться про поезію давньогрецького поета Тіртея "Добре вмирати тому..."

Дискусію, зокрема, викликали цитати про те, що добре вмирати на полі бою, а також твердження, що втікати на чужину є ганебним. Користувачка опублікувала допис у соцмережі Threads, де висловила своє обурення змісту вірша і тому, що він наявний у шкільній програмі для 8 класу.

Що відомо

Йдеться про поезію, яка опублікована в підручнику з зарубіжної літератури за редакцією Ольги Ніколенко. Авторку допису обурила цитата з вірша про те, що вмирати "добре", до того ж вмирати під час оборони країни. Окрім того, викликало невдоволення твердження про те, що тікати з родиною на чужину є явищем ганебним і таким, що викликає сором і осуд. На її думку, доносити школярам тези про те, яка смерть є "доброю", а також те, що тікати до іншої країни ганебно, – це неправильно.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,3 т.
"Це не просто вовк і заєць": що приховує улюблений мультик дітей 90-х "Ну, постривай!"
1,3 т.
"Це не просто вовк і заєць": що приховує улюблений мультик дітей 90-х "Ну, постривай!"
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,0 т.
Чому данські діти виростають упевненими в собі: 3 звички батьків, які варто перейняти
1,0 т.
Чому данські діти виростають упевненими в собі: 3 звички батьків, які варто перейняти
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
468
"Це тест на уважність". Вчителька поставила учням двійку за "Енеїду" і спровокувала дискусію в мережі
468
"Це тест на уважність". Вчителька поставила учням двійку за "Енеїду" і спровокувала дискусію в мережі

"Добре вмирати" – тепер офіційна програма 8 класу Відкрийте підручник зарубіжної літератури Ніколенко. Там вірш, де смерть у перших рядах – це добре. А тікати з родиною – це сором, злидні і ненависть від усіх. Дітям, яким ще й 15 немає, уже пояснюють, яка смерть "правильна". Хто це затвердив? І навіщо? – обурюється жінка.

Допис користувачки, яка обурена віршем шкільної програми.Джерело: Скриншот допису

Допис спричинив жваве обговорення в мережі, думки користувачів розділилися. Хтось став на бік авторки і вважає, що така поезія в шкільній програмі в час війни є неактуальною, оскільки цитати з вірша можуть стати тригером для тих дітей, у кого хтось загинув на війні чи хто змушений був виїхати з країни.

"На жаль, культ війни , смерті...А нам треба культ миру, життя, здоров'я і процвітання нації!", "Теж у шоці була", "А потім питають, чому дітей не вивозять з лінії фронту... А діти такі от вірші вчать в школах", – пишуть у коментарях.

Коментарі під дописом.Джерело: Скриншот коментарів

Тим часом більшість користувачів не згодні з авторкою допису і пояснюють, що цю поезію написав давньогрецький поет Тіртей, і йдеться в ній про війну Спарти з Мессенією. Цей вірш діти вивчають у межах ознайомлення з античною літературою, і він був у шкільній програмі багато років, ще до повномасштабної війни.

"Це поезія Тіртея, ідіоти, що стосувалась античної війни греків із персами", "З чого ви взяли, що цей вірш – заклик для дітей, а не знайомство з давньогрецькою поезією і культурою в цілому?", "Я вчила цей вірш у школі ще 15 років тому на зарубіжній літературі. Не шукайте зраду там де її нема", – пишуть у коментарях.

Користувачі не згодні з авторкою допису.Джерело: Скриншот коментарів

Користувачка Sonatoterapia у своєму дописі пояснила, що вірш "Добре вмирати тому..." написаний давньогрецьким поетом Тіртеєм понад 2600 років тому, і цю поезію вивчали в межах шкільної програми ще до повномасштабної війни. Тому ця поезія є частиною вивчення античної літератури, а не нав'язуванням тез про підготовку до війни.

"Це частина вивчення античної літератури, а не нова програма підготовки дітей до війни", – йдеться в дописі.

Допис користувачки Sonatoterapia, яка пояснює, що цю поезію проходять у межах вивчення античної літератури.Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в українських соцмережах розгорілося обговорення вірша "Батьківщина" Анатолія Костецького, який надрукували в підручнику для учнів початкової школи. У виданні 2019-го року цей твір, написаний ще за часів СРСР, поданий без останніх двох рядків. Попри це, у вірші згадується, що "Батьківщина – це труд і свято", що відсилає до радянських наративів.

Схожі теми
Моя школашколалітературасмертьпідручники
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!