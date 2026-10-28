До яких університетів варто вступати: виші з найнижчим ступенем ризику 2026

44 українські заклади вищої освіти (15% від усіх) отримали незначний ступінь ризику, набравши до 20 балів за критеріями Державної служби якості освіти України (ДСЯО). Торік таких вишів налічувалося 62. Що менша кількість балів у вишу, то кращі результати він має у рейтингу.

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Відповідні дані оприлюднила ДСЯО на офіційному сайті. Під час оцінювання враховується кількість студентів і викладачів, акредитацію освітніх програм, відкритість інформації про діяльність університету й результати попередніх перевірок.

Які ЗВО мають незначний ступень ризику 2026

Державний університет економіки і технологій

Житомирський медичний інститут

Державний університет "Житомирська політехніка"

Закарпатська академія мистецтв

Бердянський державний педагогічний університет

Університет Короля Данила

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет "Острозька академія"

Черкаська медична академія

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Приватний вищий навчальний заклад "Інститут екології економіки і права"

Київська православна богословська академія

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Національна академія Служби безпеки України

Водночас майже пів сотні українських вишів опинились у зоні підвищеного ризику у 2026/2027 навчальному році. З минулого року кількість вишів з високим ступенем ризику зросла з 20 до 45, і тепер становить 15,4% від загальної кількості.

Цьогоріч розподіл за ступенем ризику вийшов такий:

45 закладів (15,4%) мають високий ступінь ризику;

203 (69,5%) – середній;

44 (15,1%) – незначний.

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