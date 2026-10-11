''Добре напишеш контрольну – отримаєш цукерку''. Нутриціологиня – про ''їжу для мозку'', ідеальний сніданок і сиру моркву, яка наробила галасу на всю Україну

Після запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів України батьки дедалі частіше скаржаться на якість обідів. Серед найпоширеніших претензій – холодні страви, одноманітне меню, їжа, яка не смакує дітям, і замалі порції. Іноді школярі взагалі відмовляються їсти – через специфічний вигляд страв або відсутність у меню звичних продуктів.

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За результатами опитування, понад третина батьків хотіла б бачити шкільне меню різноманітнішим і смачнішим. Та яким насправді має бути раціон дитини, щоб забезпечувати її енергією протягом навчального дня? Чи впливає харчування на концентрацію уваги та успішність на уроках? І що покласти в ланч-бокс, аби дитина з'їла обід, а не принесла його додому недоторканим?

Про це OBOZ.UA поговорив із нутриціологинею, фітнес- і кросфіт-тренеркою, атлеткою, яка виступає, Майєю Боровик. У розмові також з'ясували, на що батькам варто звертати увагу, коли йдеться про харчування школярів, і як зробити його не лише корисним, а й смачним для дітей. Про це та інше – в першій частині інтерв'ю.

– Майє, яким має бути оптимальний сніданок школяра? Назвіть кілька простих варіантів для батьків: щоб і корисно, і не забирало багато часу для приготування.

– Я вважаю, що оптимальний сніданок для школяра – це насамперед збалансований сніданок, який дає енергію на першу половину дня. Тобто бажано, щоб у ньому були білки, складні вуглеводи, жири та клітковина. Наприклад, це може бути омлет або просто (варені. – Ред.) яйця, цільнозерновий хліб і овочі. Дуже швидкий варіант – вівсянка або інша крупа з молоком чи йогуртом, ягодами або фруктами та горіхами. Ще один варіант – кисломолочний сир із фруктами, ягодами та невеликою кількістю горіхів або насіння. Якщо дитина любить бутерброди, це теж абсолютно нормальний варіант. Можна взяти цільнозерновий хліб, додати сир, яйце, запечене м’ясо або інше джерело білка, а поруч покласти овочі чи фрукт.

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Сніданок школяра не повинен виглядати як картинка з Instagram. Значно важливіше, щоб дитина регулярно їла зранку, отримувала достатньо поживних речовин і щоб цей сніданок їй подобався. Без заборон і примусу набагато легше сформувати нормальне ставлення до їжі.

– Що покласти дитині в ланч-бокс, щоб вона не принесла його додому недоторканим? Які продукти безпечно давати з собою, якщо їжа зберігатиметься в рюкзаку 3–4 години?

– Я б почала з того, що ланч-бокс не має бути "правильним" і "суперкорисним" тільки з точки зору батьків. Якщо дитина не любить продукт, який туди поклали, вона, найімовірніше, його і не зʼїсть. Тому краще орієнтуватися на звичні для дитини продукти й поступово додавати до них щось нове. Це може бути сендвіч (про який йшлося вище. – Ред.) із цільнозернового хліба з сиром, запеченим м’ясом або яйцем, плюс фрукт чи ягоди; домашня випічка, сирники, млинці з начинкою, лаваш із куркою та овочами .

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А от із безпекою я б була обережною. Якщо їжа 3-4 години просто лежатиме в теплому рюкзаку без холодильника, я б не радила давати продукти, які швидко псуються: м’ясні та рибні продукти, яйця, молочні продукти, м’які сири, готові салати з майонезом тощо. Для таких продуктів використовуйте термосумку або ланч-бокс із холодовими елементами.

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Без холодильника краще обирати продукти, які нормально переносять кілька годин без охолодження: цільнозерновий хліб, сухі пластівці або домашню випічку, цілі фрукти, деякі овочі, горіхи та насіння, якщо вони дозволені дитині.

І ще один важливий момент – не робіть ланч-бокс максимально великим і "суперкорисним". Краще невелика кількість знайомої їжі, яку дитина дійсно зʼїсть, ніж повна коробка ідеальних продуктів, яка щодня повертається додому недоторканою.

– Скільки прийомів їжі повинно бути в дитини на день і чи допустимі перекуси?

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– Універсальної кількості прийомів їжі, яка підходила б абсолютно всім дітям, немає. Це залежить від віку, активності, режиму дня, навчання, тренувань і навіть від того, наскільки великі порції дитина зʼїдає за основні прийоми їжі. У більшості випадків це сніданок, обід і вечеря і за потреби один-два перекуси. Перекуси цілком допустимі, й для дитини це нормальна частина раціону, особливо якщо між основними прийомами їжі велика перерва або дитина має високу фізичну активність. При цьому я б не радила робити перекуси постійним "під’їданням" впродовж усього дня. Краще, щоб дитина розуміла відчуття голоду і ситості та їла тоді, коли справді голодна.

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І найголовніше – я б не змушувала дитину їсти тільки тому, що "вже час". Наша задача як батьків – забезпечити доступ до різноманітної їжі та сформувати режим, а не змушувати дитину доїдати кожну порцію.

– Чи нормально давати дитині до школи бутерброди, печиво, йогурти? Якщо так, що повинно бути в складі?

– Я взагалі не бачу проблеми в тому, щоб дитина брала до школи бутерброд, печиво чи йогурт. Важливо не ділити їжу на "хорошу" і "погану", а дивитися на якість продукту та на те, як він вписується в загальний раціон.

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Йогурт я б обирала натуральний або з мінімальною кількістю доданого цукру. Але якщо дитина любить фруктовий йогурт, це теж не означає, що його потрібно повністю забороняти.

Щодо печива. Для регулярного перекусу краще обирати варіант із більш простим складом: без великої кількості цукру, сиропів і трансжирів. Але іноді звичайне печиво, яке дитина любить, також цілком може бути частиною раціону. Тобто я б радила батькам дивитися саме на склад і харчову цінність продукту.

– Яке ваше ставлення до цукру в раціоні дітей? Зараз дуже популярні горіхово-фруктові батончики. Наскільки корисні вони для дітей? Чи впливають солодощі на концентрацію під час уроків?

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– До цукру в раціоні дітей я ставлюся без крайнощів. Я не вважаю, що дитину потрібно повністю позбавляти солодкого, тому що це часто, навпаки, формує ще більшу цікавість до забороненого продукту. Але, звичайно, важливо контролювати кількість саме доданого цукру в раціоні.

Щодо горіхово-фруктових батончиків – тут я б теж не орієнтувалася тільки на назву. Те, що батончик зроблений із фініків, сухофруктів і горіхів, не робить його автоматично кориснішим за будь-який інший солодкий продукт. Сухофрукти містять природні цукри, а деякі батончики додатково містять сиропи або цукор. Тому варто подивитися на склад і харчову цінність. Хороший варіант може бути перекусом, але я б не робила батончики обов’язковою частиною дитячого раціону.

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Щодо концентрації – тут теж не варто лякати батьків тим, що одна цукерка одразу "вимкне" дитині мозок. Я за баланс: дитина може їсти солодощі, але вони не повинні витісняти з раціону нормальну їжу – крупи, овочі, фрукти, білкові та молочні продукти. Дуже важливо не робити з солодкого "заборонений плід". Дитина має знати, що солодощі – це просто їжа, яку ми їмо помірно, а не щось страшне або "погане".

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– Які смаколики можна давати, крім фруктів і сухофруктів?

– Це може бути чорний або молочний шоколад, домашня випічка, сирники, запіканка, млинці, вівсяне печиво, морозиво, зефір, пастила. І навіть звичайна цукерка чи печиво час від часу – теж абсолютно нормально. Я б більше звертала увагу на частоту і кількість, а не на те, щоб знайти якийсь один "ідеально корисний" смаколик.

І ще я б не радила батькам використовувати солодощі як нагороду за хорошу поведінку чи навчання. Коли ми говоримо: "Отримаєш цукерку, якщо добре напишеш контрольну", ми мимоволі робимо солодке чимось особливо цінним. Краще, щоб це була просто їжа, яку дитина іноді їсть із задоволенням.

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– Які продукти ви б точно не радили регулярно класти в шкільний рюкзак?

– Точно не радила б регулярно робити основою шкільного перекусу солодощі, чипси, сухарики, солодкі газовані напої, енергетики та інші продукти з великою кількістю цукру, солі й насичених жирів. Також дуже уважно потрібно ставитися до продуктів, які швидко псуються.

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А взагалі я б дивилася не на один конкретний продукт, а на те, що дитина їсть протягом усього дня. Якщо в ланч-боксі сьогодні є печиво або шоколад, це абсолютно не проблема, коли загалом харчування різноманітне і збалансоване.

Тому головна порада батькам – не намагатися зробити шкільний рюкзак стерильним від "шкідливої їжі", а навчити дитину нормального ставлення до їжі й поступово формувати звичку обирати різні продукти.

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– Наскільки харчування дитини впливає на її здатність концентруватися, запам’ятовувати інформацію та навчатися?

– Мозок потребує енергії та поживних речовин для нормальної роботи, тому коли дитина регулярно пропускає прийоми їжі або її раціон дуже одноманітний, це може позначатися на самопочутті, увазі та працездатності. Для концентрації важливий загальний раціон. Дитина має отримувати достатньо білка, складних вуглеводів, корисних жирів, овочів і фруктів, а також необхідних вітамінів і мінералів. Наприклад, якщо дитина зранку нічого не їсть, а потім на перерві з’їдає тільки солодке, це не найкращий варіант для тривалої ситості та стабільної енергії. Набагато краще, коли є нормальний сніданок, а за потреби – повноцінний перекус у школі.

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Але я б не перекладала всю відповідальність за навчання на харчування. На концентрацію та пам’ять дуже сильно впливають сон, фізична активність, стрес і загальний режим дня. Тому харчування – це одна з важливих складових, але не єдина.

– Чи існують продукти, які справді можуть допомогти мозку працювати ефективніше, чи "їжа для мозку" – це маркетинговий міф?

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– Я б сказала, що "їжа для мозку" – це частково маркетингове поняття. Немає такого одного продукту, зʼївши який, дитина раптом почне краще запамʼятовувати інформацію чи швидше розвʼязувати задачі. Мозку, як і всьому організму, потрібні енергія та поживні речовини. Тому я б говорила не про один суперфуд, а про різноманітний раціон.

Наприклад, корисно регулярно включати в харчування рибу, яйця, молочні та кисломолочні продукти, горіхи й насіння, цільнозернові продукти, овочі, фрукти та ягоди. Риба є джерелом омега-3 жирних кислот, яйця та молочні продукти дають білок і ряд важливих нутрієнтів, а овочі, фрукти та ягоди – клітковину й різні біологічно активні речовини.

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Тому я б не купувала дитині дорогі продукти тільки тому, що на упаковці написано "для мозку". Набагато більше користі буде від звичайного різноманітного харчування, достатнього сну та нормального режиму дня.

– Чи може дитина бути ситою, але водночас отримувати недостатньо поживних речовин для нормальної роботи мозку?

– Абсолютно. Ситість – це не завжди показник того, що організм отримав усе необхідне. Наприклад, якщо дитина протягом дня їсть багато булочок, печива, солодощів, фастфуду, запиває це солодкими напоями, вона цілком може набирати достатньо калорій і не відчувати голоду. Але при цьому в раціоні може не вистачати білка, клітковини, омега-3 жирних кислот, заліза та інших важливих нутрієнтів.

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І тут важливо не налякати батьків: не потрібно самостійно шукати в дитини дефіцит кожного вітаміну чи мінералу. Якщо харчування різноманітне, дитина нормально росте й розвивається, то це вже хороша основа. А якщо є підозра на дефіцити, це краще обговорювати з педіатром і за потреби робити обстеження, а не просто купувати дитині вітаміни навмання.

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– Які помилки в харчуванні найчастіше призводять до сонливості чи швидкої втомлюваності під час уроків?

– Найчастіше я б звернула увагу на нерегулярне харчування, пропуски сніданку або ситуацію, коли дитина дуже довго не їсть, а потім намагається швидко втамувати голод солодким. Також проблема може бути в тому, що раціон дуже бідний на білок, клітковину та загалом різноманітні продукти. Наприклад, солодка булочка або пластівці з великою кількістю цукру можуть дати швидке відчуття енергії, але не обов’язково забезпечать дитині тривалу ситість.

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Ще одна поширена помилка – коли дитина протягом дня мало п’є.

– Наскільки важливо школяру снідати перед школою, адже багато дітей часто прокидаються рано і мають поганий апетит.

– Сніданок перед школою я вважаю бажаним, тому що після нічної перерви дитині потрібна енергія для навчання та активності. Але я категорично проти того, щоб змушувати дитину їсти через силу тільки тому, що "потрібно поснідати".

У деяких дітей просто немає апетиту одразу після пробудження, і це нормально. У такому випадку можна трохи посунути сніданок або зробити його невеликим, а основний прийом їжі дитина вже з’їсть пізніше. Наприклад, зранку це може бути йогурт із фруктом, банан із горіховою пастою, бутерброд із сиром, яйце з хлібом – щось просте, що дитина нормально сприймає. Якщо ж дитина взагалі не може їсти зранку, важливо подбати про повноцінний перекус, який можна буде з'їсти в школі, коли з’явиться апетит.

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І тут я б ще звернула увагу на режим сну. Якщо дитина лягає дуже пізно, а потім її рано будять до школи, проблема може бути не стільки у відсутності апетиту, скільки в тому, що вона просто не виспалася. Тому для школяра важливо дивитися на харчування, сон і режим дня в комплексі.

– Що гірше для дитини вранці – прийти до школи голодною чи поснідати чимось на кшталт солодких пластівців, булочки або бутерброда?

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– Якщо вибирати буквально між тим, щоб дитина прийшла до школи зовсім голодною, і тим, щоб вона зʼїла неідеальний сніданок, я б скоріше обрала другий варіант.

Якщо дитина зранку має можливість поїсти, краще зробити сніданок більш збалансованим: додати джерело білка, наприклад яйця, сир або йогурт, і джерело складних вуглеводів – кашу чи цільнозерновий хліб, плюс фрукт або овочі. Але якщо дитина раптом захотіла булочку – не бачу катастрофи. Я взагалі не люблю підхід, коли батькам потрібно постійно переживати, чи кожен прийом їжі був "ідеальним". Один сніданок не визначає здоровʼя дитини.

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Тому моя порада – не залишати дитину голодною через страх дати "неідеальну" їжу. Краще поступово покращувати склад сніданку, але без примусу й без почуття провини за булочку чи солодкі пластівці.

– Що робити, якщо дитина любить їсти лише макарони, картоплю, нагетси? Чи потрібно змушувати її їсти овочі або фрукти?

– Це досить поширена ситуація, особливо у дітей молодшого віку. І перше, що я б порадила батькам, – не змушувати дитину їсти овочі чи фрукти через силу. Коли ми тиснемо, сваримо або змушуємо доїдати, їжа дуже швидко стає причиною конфліктів, а дитина може ще більше відмовлятися від нових продуктів.

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Завдання батьків – продовжувати пропонувати різноманітну їжу, але без примусу. Наприклад, до знайомих макаронів можна поступово додати інше джерело білка, поруч покласти невелику кількість овочів або запропонувати фрукт на десерт. Якщо дитина відмовилася – не страшно. Через деякий час можна запропонувати цей продукт знову, можливо, в іншому вигляді. Дітям часто потрібно багаторазово побачити й спробувати новий продукт, перш ніж вони його приймуть.

І ще дуже важливо, щоб батьки самі показували приклад. Якщо дитина бачить, що мама й тато із задоволенням їдять овочі, фрукти, рибу, різні крупи, це набагато ефективніше, ніж фраза "ти повинна це з’їсти, бо це корисно".

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– Чи дійсно дитині щодня потрібен рідкий обід (суп чи борщ) для нормального функціонування ШКТ, чи це просто застарілий побутовий міф? Наскільки безпечні для дітей м'ясні та кісткові бульйони?

– Суп чи борщ самі по собі не є обов’язковими для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту. Це дуже поширений у нас побутовий міф:"Якщо не їстимеш рідкого, шлунок не працюватиме". Насправді організму важливий не формат їжі – рідка вона чи тверда, – а загальна якість і різноманітність раціону.

Тобто дитина може чудово харчуватися і без щоденного супу. Якщо любить борщ або суп – без проблем, це може бути поживною частиною обіду. Але змушувати їсти першу страву тільки тому, що "так треба для шлунка", не бачу сенсу.

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Щодо м’ясних і кісткових бульйонів, то вони загалом можуть бути частиною дитячого раціону, якщо були правильно приготовлені та зберігалися. Сам по собі бульйон не замінює повноцінне джерело білка, овочі чи інші продукти раціону. Для дитини важливіше, що ми додаємо в цей суп: м’ясо, крупи, бобові, овочі. А не те, наскільки "наваристим" був сам бульйон.

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– Ви точно чули про скандал, який розгорівся в одному з ліцеїв Чернівців, коли дітям на обід дали сирну запіканку, хліб, сливи і цілу сиру морквину. Думки українців розділилися: хтось стверджує, що така подача аж ніяк не сприяє бажанню їсти, а саму моркву важко згризти за кілька хвилин, інші (фітнес-тренери, ортодонти) навпаки не бачать у цьому нічого шкідливого. Мовляв, це корисно і для ШКТ, і впливає на прикус. Яка ваша думка? Чи правда, що жиророзчинні вітаміни (зокрема бета-каротин із моркви) практично не засвоюються без термічної обробки та жирів (олії, сметани)?

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– Я думаю, що тут потрібно розділити питання користі самої моркви і питання того, наскільки вдало її подали дитині. Сира морква – абсолютно нормальний і корисний продукт для дитини. Вона містить клітковину, каротиноїди, зокрема бета-каротин, та інші поживні речовини. Тому сказати, що ціла сира морква на тарілці – це шкідливо, я б точно не могла.

Проблема швидше в організації та подачі, адже ціла тверда морквина може бути не найзручнішим варіантом для дитини під час короткої обідньої перерви. Її варто було б нарізати паличками, натерти або подати як салат.

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Щодо бета-каротину – тут є частка правди. Коли моркву подрібнюють і готують, руйнується частина клітинної структури рослини, і каротиноїдам легше вивільнятися. Також бета-каротин є жиророзчинним каротиноїдом, тому наявність певної кількості жиру в прийомі їжі сприяє його засвоєнню. Але це зовсім не означає, що до кожної морквини обовʼязково потрібно додавати сметану чи олію, інакше вона "не засвоїться". Для цього не потрібна якась велика кількість жиру – достатньо того, що є в інших продуктах цього прийому їжі.

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Тому моя позиція така: сиру моркву дітям давати можна і потрібно, але я б не робила з неї якийсь обов’язковий атрибут здорового харчування. Якщо ми хочемо, щоб дитина отримала більше бета-каротину, можна чергувати сиру моркву з термічно обробленою, додавати її до салатів, супів чи інших страв і поєднувати з джерелом жиру.

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– Коли повинен бути останній прийом їжі дитини? Які продукти оптимально давати?

– Я б не встановлювала для дитини якогось правила на кшталт "після 18:00 їсти не можна". Час останнього прийому їжі має залежати насамперед від режиму дня та часу, коли дитина лягає спати. Якщо дитина вечеряє за кілька годин до сну і після цього не голодна – чудово. Але якщо перед сном вона відчуває голод, не бачу сенсу залишати її голодною тільки через те, що вже пізно. Дитячий організм росте й розвивається, тому потреба в їжі цілком природна.

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На вечерю я б радила звичайний збалансований прийом їжі: джерело білка – риба, мʼясо, птиця, яйця, бобові або кисломолочні продукти; гарнір – крупа, картопля, макарони чи інше джерело вуглеводів; та овочі. Не обовʼязково робити вечерю якоюсь особливо "легкою" або прибирати з неї вуглеводи.

Якщо ж дитина захотіла їсти безпосередньо перед сном, можна запропонувати невеликий перекус – наприклад, натуральний йогурт, кисломолочний сир, банан, фрукт або невеликий бутерброд із сиром. Тут я б орієнтувалася на те, що дитина любить і що не викликає в неї дискомфорту перед сном.

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І ще важливий момент: я б не використовувала вечерю чи перекус як спосіб контролю ваги дитини. Для дітей набагато важливіше регулярне та різноманітне харчування протягом усього дня, ніж те, о котрій годині вони з’їли останній шматочок їжі.

Тому моя відповідь проста: останній прийом їжі може бути і ввечері, і навіть незадовго до сну, якщо дитина голодна. Головне – щоб харчування загалом було збалансованим, а дитина не лягала спати ні "переїденою", ні голодною.

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