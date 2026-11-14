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Дитина не хоче стояти під час хвилини мовчання: психологиня пояснила, як правильно реагувати батькам

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
318
Дитина не хоче стояти під час хвилини мовчання: психологиня пояснила, як правильно реагувати батькам
Світлана Ройз закликала наповнити хвилину мовчання для дитини важливим сенсом. Джерело: NurPhoto

Щоранку о 9:00 Україна вшановує загиблих на війні проти Росії хвилиною мовчання, для дітей цей момент настає здебільшого під час шкільних занять. І вчителі часом стикаються з небажанням деяких учнів брати участь у цьому ритуалі. Що їм робити в такій ситуації, як домовитися з дитиною, вирішила пояснити психологиня Світлана Ройз.

Свої рекомендації педагогам, а також і батькам вона дала для Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" Їх опублікували на соціальних платформах програми у вигляді карток. Ройз рекомендує у них не змушувати дитину бездоганно дотримуватись ритуалу, а натомість пояснити їй сенс і запропонувати комфортний спосіб долучитися.

Дитина не хоче стояти під час хвилини мовчання: психологиня пояснила, як правильно реагувати батькам

Світлана Ройз закликала допомогти дитині зрозуміти сенс хвилини мовчання

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Одна з головних проблем полягає в том, що дітям не завжди зрозуміло, навіщо потрібна ця традиція і чому дорослі надають їй такого значення. Тому батькам і вчителям варто не просто вимагати дотримання хвилини мовчання, а пояснювати її зміст відповідно до віку дитини, її емоційного стану та життєвого досвіду. У школі особливо важливо враховувати, чи є серед дітей ті, хто втратив когось із рідних на війні або у кого хтось близький зараз захищає Україну від окупантів.

Дитина не хоче стояти під час хвилини мовчання: психологиня пояснила, як правильно реагувати батькам

Світлана Ройз пояснила, як зробити щоденну хвилину мовчання важливою для дитини

Пояснюючи сенс цього ритуалу, можна сказати дитині, що щоранку о дев’ятій ми на хвилину зупиняємося, аби згадати людей, чиї життя забрала війна. Так ми показуємо, що пам’ятаємо про них і цінуємо кожне життя. У цей час можна подумки подякувати тим, хто нас захищав, згадати когось конкретного або просто побути в тиші зі своїми думками – вибір за кожним особисто.

Також Ройз радить звернути увагу дитини на те, що в цей момент до хвилини мовчання долучаються люди в різних містах і селах України. Хоча вони перебувають далеко одне від одного, їх об’єднує спільне прагнення зберегти пам’ять про загиблих.

Дитина не хоче стояти під час хвилини мовчання: психологиня пояснила, як правильно реагувати батькам

Дитині можна запропонувати різні форми вшанування полеглих героїв

Водночас, за словами психологині, не потрібно наполягати на якомусь одному способі вшанування. Дитині можна запропонувати уявити свічку як символ пам’яті, подумки сказати "дякую" або просто помовчати. Обговорити можна й інші способи зберігати пам’ять: малювати, дізнаватися історії загиблих, робити добрі справи та піклуватися про інших.

Дитина не хоче стояти під час хвилини мовчання: психологиня пояснила, як правильно реагувати батькам

Хвилину мовчання не потрібно перетворювати на примус

Ройз наголошує, що хвилина мовчання не повинна перетворюватися на набір суворих правил. Не варто вимагати від дитини ідеальної поведінки, адже навіть одна хвилина може здаватися їй дуже довгою. Психологиня також радить відмовитися від метронома, оскільки його стукіт може посилювати тривожність.

Також, на її думку, не варто вимагати обов’язкового вставання під час хвилини мовчання. Дитина може сидіти або триматися за руку з кимось із близьких, якщо сама цього хоче. Можна запропонувати їй прикласти долоню до серця.

Дитина не хоче стояти під час хвилини мовчання: психологиня пояснила, як правильно реагувати батькам

Хвилина мовчання має бути комфортною для дитини

Окремої уваги потребують діти, які пережили втрату близької людини. У такому разі психологиня радить заздалегідь поговорити з дитиною наодинці та запитати, як їй було б комфортніше долучатися до хвилини мовчання. Не потрібно вимагати розповідати про втрату чи ділитися переживаннями, якщо дитина до цього не готова.

Натомість батьки або вчителі можуть домовитися з нею про умовний знак, яким вона повідомлятиме, що їй важко й потрібна перерва або підтримка. Важливо також дати зрозуміти, що дитина може провести цю хвилину так, як їй комфортно: наприклад, вийти з класу чи попросити про допомогу. Присутність дорослого поруч має допомогти їй відчути себе в безпеці.

Дитина не хоче стояти під час хвилини мовчання: психологиня пояснила, як правильно реагувати батькам

Завершення хвилини мовчання для дітей також має бути правильним

Не менш важливим є і правильне завершення ритуалу. Ройз радить після завершення хвилини мовчання подякувати за те, що ви разом побули у тиші, та сказати: "А тепер повернімося до наших справ". Це допомагає зрозуміти, що пам’ятати про загиблих і сумувати за ними можна, водночас продовжуючи жити.

Раніше OBOZ.UA показував, як вчитель фізики Руслан Циганков провів бесіду зі своїми учнями про важливість хвилини мовчання.

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