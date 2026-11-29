Дитина зранку біжить до школи, потім забігає додому буквально на кілька хвилин, щоб перекусити, і далі мчить на додаткові заняття і гуртки. Увечері на неї чекають домашні завдання, додаткові уроки, а можливо, ще й музична школа. Коли всі справи нарешті завершені, вже майже час лягати спати.

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Для багатьох батьків такий розпорядок добре знайомий. Вони організовують день дитини таким чином, щоб вона опанувала якомога більше нових навичок, стала впевненішою в собі та мала можливості, які можуть стати в пригоді в майбутньому. Тому школярів записують на плавання, футбол, програмування, танці, музику і додаткові заняття з різних предметів, прагнучи забезпечити всебічний розвиток. Однак, як стверджують експерти видання Times of India, дітям просто необхідно залишати час на нудьгу.

Немає нічого поганого в тому, що діти вчаться нового і відвідують гуртки. Позашкільні заняття допомагають їм знаходити захоплення, розвивати дисциплінованість і спілкуватися з однолітками. Проте, якщо розпланувати кожну вільну хвилину, може просто не залишитись часу на інші важливі речі – ігри, дослідження навколишнього світу або можливість просто нічого не робити.

Чому батьки прагнуть постійно чимось займати дітей

Бажання дати дитині якомога більше можливостей зазвичай виникає з цілком щирого прагнення підготувати її до кращого майбутнього. Батьки бачать, як інші діти грають на музичних інструментах, вивчають іноземні мови, займаються спортом на змагальному рівні або відвідують додаткові академічні заняття. Через це може з'явитися відчуття, що їхня власна дитина відставатиме, якщо не матиме таких самих можливостей.

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До того ж поширена думка, що дитинство – найкращий період для опанування нових умінь. Тому дорослі намагаються використати цей час якомога продуктивніше.

Однак інтереси та здібності дітей не обов'язково розвиваються за заздалегідь визначеним планом. Наприклад, дитині може подобатися малювати, але вона зовсім не хоче ходити до художньої школи. Інша може захоплюватися футболом, проте не любити напружених тренувань із підготовкою до змагань.

Що вчені говорять про вільний час без чіткого плану

У дослідженні 2014 року, опублікованому в журналі Frontiers in Psychology під назвою "Менш структурований час у повсякденному житті дітей як чинник розвитку самостійної виконавчої функції", науковці зібрали дані про щоденний розпорядок дітей віком 6 і 7 років та оцінили їхню здатність самостійно керувати власною поведінкою та діями.

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З'ясувалося, що діти, які більше часу приділяли заняттям без чіткого плану, краще справлялися із завданнями на оцінювання самостійної виконавчої функції (сукупності розумових процесів, які допомагають людині керувати своєю поведінкою, думками й емоціями, щоб досягати певної мети). Натомість більша кількість структурованих занять була пов'язана з нижчими результатами за цим показником.

Ці висновки цікаві, адже вони звертають увагу на те, чого може бракувати дітям, якщо весь їхній день розпланований дорослими. Малюкам потрібні можливості самостійно ухвалювати рішення, планувати заняття та вигадувати, чим зайнятися, не чекаючи постійних вказівок.

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Водночас це було порівняно невелике спостережне дослідження. Воно не доводить, що позашкільні заняття шкодять розвитку дітей або що кожна дитина з насиченим розкладом матиме труднощі із самостійністю. Результати лише вказують на зв'язок між тим, як діти проводять час, та одним з аспектів виконавчих функцій.

Вільна гра може сприяти розвитку самоконтролю

Інше дослідження допомагає краще зрозуміти, чому дітям важливо мати час для ігор без заздалегідь визначеної мети. У роботі 2022 року, опублікованій у журналі Developmental Science під назвою "Чим займаються діти? Дослідження повсякденної діяльності малюків удома та її зв'язку з виконавчими функціями, що активуються зовнішніми сигналами, і темпераментом дитини", науковці вивчали, скільки часу діти приділяють структурованим заняттям, діяльності без чіткого плану та пасивному дозвіллю, наприклад перегляду телевізора. Також вони оцінювали виконавчі функції дітей.

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Дослідники виявили, що триваліший час, присвячений менш структурованим заняттям, був пов'язаний із кращими результатами. На їхню думку, діяльність, під час якої діти можуть самі робити вибір і взаємодіяти з дорослими, створює можливості для тренування цих навичок.

Чому нудьгувати не завжди погано

Коли дитина каже: "Мені нудно", багато батьків одразу намагаються знайти їй якесь заняття. Вони можуть запропонувати нову гру, увімкнути телевізор або домовитися про зустріч з іншими дітьми. Однак нудьгу не завжди потрібно негайно розвіювати.

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Вільний від справ день дає дитині можливість самій вирішити, що їй цікаво. Вона може почати малювати, щось майструвати зі старих картонних коробок, вигадати власну гру, почитати книжку або просто побути наодинці зі своїми думками.

Такі заняття навряд чи матимуть ефектний вигляд у шкільному портфоліо чи переліку позашкільних досягнень. Проте вони дають дітям змогу експериментувати, самостійно обирати заняття та дослухатися до власної цікавості.

Важливо розрізняти нудьгу, яка виникає через відсутність цікавих можливостей, і вільний час, коли дитина сама може вирішити, чим зайнятися. Другий варіант може бути корисним, якщо в неї є безпечне середовище та заняття, що відповідають її віку.

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Скільки занять – це вже забагато?

Не існує універсальної кількості гуртків і секцій, яка підходила б кожній дитині. Розклад, який цілком влаштовує одну, може виявитися виснажливим для іншої. Важливо враховувати вік, темперамент, шкільне навантаження, час на дорогу, тривалість сну та власні інтереси дитини.

Батькам варто насамперед поспостерігати, як дитина почувається за свого звичного розпорядку. Чи охоче вона збирається на заняття, чи постійно просить їх пропустити? Чи вистачає їй часу на їжу, відпочинок, ігри та спілкування з родиною? Чи спить вона достатньо?

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Також корисно дозволяти дітям самим брати участь у виборі занять, які вони хочуть продовжувати. Не кожне захоплення потрібно перетворювати на регулярні уроки, а кожен інтерес – на підготовку до змагань або досягнення певного результату.

Організовані заняття можуть бути корисними, але вони не повинні відбирати весь вільний час дитини. Їй також потрібні години, коли ніхто нічого не викладає, не перевіряє знання і не очікує певних результатів. Іноді день без додаткових уроків, тренувань і заздалегідь складеного плану – це зовсім не змарнований час. Просто можливість для дитини побути дитиною.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як батьки повинні реагувати на помилки дитини, щоб виховати у ній самостійність дій та мислення.