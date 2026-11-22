Уявімо таку ситуацію: кілька малюків граються спільними іграшками. Одна дитина забирає ту, до якої тягнуться всі, а реакція решти ділиться на два типи – одні спокійно перемикають увагу, а інші влаштовують справжню істерику з плачем і криками.

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Різниця між першими та другими полягає в тому, що одні діти мають низьку емоційну інтенсивність, а інші – високу, пояснила експертка з батьківства, педіатриня Крістен Кук виданню Psychology Today. Діти з високою емоційною інтенсивністю переживають і виражають почуття набагато яскравіше, ніж їхні однолітки. Вони можуть шалено радіти, глибоко сумувати, бурхливо обурюватися або надзвичайно дивуватися. Такі малюки верещать від захвату, отримуючи кожен подарунок на день народження. Якщо під час гри ламається іграшка, вони можуть ридати без упину. А якщо випадково розіллють склянку молока, то іноді починають знову й знову бити себе по голові.

Сама по собі висока емоційна інтенсивність не є недоліком. Це одна з рис темпераменту, яка закладена від народження і є частиною особистості. За належної психологічної підтримки такі діти можуть навчитися розуміти власні почуття, керувати своїми емоціями та усвідомити, що для щастя й успіху їм не потрібно змінювати себе.

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Темперамент і біологічні чинники

Дослідження свідчать, що на особливості темпераменту впливають як спадковість, так і навколишнє середовище. Відмінності в емоційній реактивності помітні вже в ранньому дитинстві, і в багатьох дітей вони зберігаються в міру дорослішання. Водночас на те, як дитина дає раду своїм почуттям, впливають розвиток, життєвий досвід і стосунки з іншими людьми.

Дітей із високою емоційною інтенсивністю нерідко називають драматичними, впертими, нестерпними, надто чутливими або виснажливими. Такі характеристики можуть завдати шкоди, адже вони ігнорують важливу відмінність: сила емоційної реакції дитини – це не те саме, що її здатність упоратися з власними переживаннями.

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Сильні сторони дітей із високою емоційною інтенсивністю:

пристрасність і захопленість;

глибока зацікавленість у стосунках з іншими;

наполегливість і рішучість;

уважність і спостережливість.

Слабкі сторони дітей із високою емоційною інтенсивністю:

їм легко втратити емоційну рівновагу;

їм важко оговтатися після розчарування;

вони гостро реагують на відмову або неприйняття;

їм складно впоратися з душевним болем і сильними переживаннями.

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Як правильно виховувати дитину з високою емоційною інтенсивністю

Те, наскільки емоційна дитина навчиться давати раду зі своїми почуттями, багато в чому залежить від батьків. Ось як варто поводитись, якщо ви помітили за своїм малюком таку рису.

Зберігайте спокій, перш ніж реагувати на поведінку дитини.

Визнавайте її почуття, але не схвалюйте будь-які вчинки, спричинені цими емоціями.

Пояснюйте дитині, якщо вона відреагувала на свої почуття неприйнятним способом.

За потреби встановлюйте наслідки за погану поведінку.

Розповідайте, як наступного разу можна вчинити доречніше.

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Наприклад, можна сказати дитині: "Я розумію, що ти злишся. Сердитися – це нормально, але бити брата не можна. Наступного разу звернися до мене по допомогу".

Важливо навчати дитину способів долати складні переживання тоді, коли вона спокійна. У моменти, коли ніщо не провокує конфлікту чи напруження, практикуйте розпізнавання і називання емоцій, прохання про допомогу, пошук рішень і вміння давати раду розчаруванню. Водночас не варто щоразу захищати дитину від будь-яких невдач чи складних ситуацій. Надавайте їй необхідну підтримку, але допомагайте самостійно долати труднощі. Мета полягає в тому, щоб дитина повірила: "Я можу переживати складні емоції, і зі мною все одно все буде гаразд".

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Чому важливо приймати емоції

Дітям важливо знати, що власних почуттів не потрібно соромитися. Вони мають розуміти, що їхні емоції важливі, природні й заслуговують на увагу. Не існує почуттів, які самі по собі були б хорошими чи поганими, позитивними чи негативними. Емоції – це просто переживання, які виникають у нашій психіці. Тому важливо дозволяти дітям повною мірою відчувати те, що вони відчувають, не змушуючи їх переживати через це сором або провину. Водночас діти з високою емоційною інтенсивністю мають поступово навчитися виражати свої почуття у прийнятний для суспільства спосіб.

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Коли висока емоційна інтенсивність може свідчити про інші проблеми

Хоча сильні емоційні реакції можуть бути звичайною особливістю темпераменту, постійні труднощі з керуванням почуттями, які заважають повсякденному життю, іноді супроводжують інші стани. Зокрема, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, тривожні розлади, розлад деструктивної дисрегуляції настрою, розлади аутистичного спектра, депресивні розлади та стани, пов'язані з пережитою травмою.

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Якщо емоційні реакції дитини постійно надмірно сильні або часті, заважають навчанню, викликають занепокоєння щодо її безпеки, суттєво відрізняються від звичної поведінки або негативно впливають на дружні стосунки, варто звернутися до педіатра.

Наостанок

Діти з високою емоційною інтенсивністю можуть реагувати дуже бурхливо. Вони яскраво виражають свої почуття й часто ще не вміють самостійно давати їм раду. Важливо розуміти таких дітей, ставитися до них із терпінням і співчуттям. Пам'ятайте: вони не обирають бути настільки емоційними і з часом можуть навчитися приймати власні переживання та виражати їх у прийнятний спосіб. Особливо якщо ви їм у цьому допоможете.

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