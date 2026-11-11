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Генератор не гарантує навчання під час блекауту: Іванна Коберник пояснила, чому деякі школи Києва не готові до зими

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
276
Генератор не гарантує навчання під час блекауту: Іванна Коберник пояснила, чому деякі школи Києва не готові до зими
Вчителька проводить онлайн-урок

У Києві значна кількість шкіл не готова до навчання у зимовий період. Навіть якщо заклади освіти мають альтернативні джерела електроживлення, то їхньої потужності може не вистачати для проведення повноцінного освітнього процесу. Так, наприклад, деяких генераторів може вистачати лише для того, щоб зарядити телефони або освітити пункт незламності. 

Крім того, потужні генератори потребують значних обʼємів пального, тому важливо не лише встановити його, але й забезпечити регулярне постачання палива. На цьому зауважила Українська освітня експертка та співзасновниця громадської організації "Смарт освіта" Іванна Коберник, передає медіа НУШ. Вона пояснила, що контроль і виконання таких умов належить до відповідальності засновника школи. 

Генератор не гарантує навчання під час блекауту: Іванна Коберник пояснила, чому деякі школи Києва не готові до зими

Як проходить навчання під час відключення світла

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"Думаю, тут ідеться про номінальні речі. Наприклад, у школи запитують: "Чи є у вас генератор?". Відповідають, що є, і закладу зараховують відповідний показник. Але важливо розуміти, якої потужності цей генератор, на що його вистачає: зарядити телефон, освітити пункт незламності чи забезпечити освітній процес? Чи є для нього пальне?" – сказала експертка.  

За її словами, у Святошинському районі Києва школи отримують талони на пальне, тоді як у Голосіївському їх мають лише сім закладів із великими генераторами. У Деснянському районі генератори є в багатьох школах, а деякі заклади мають обладнання потужністю 100 кВт, яке здатне забезпечувати всі потреби.

Водночас Коберник зауважує, що під час оцінювання готовності закладів важливо враховувати не тільки наявність обладнання, а й те, чи вистачає його потужності для роботи критично важливих систем.

Окремо освітянка звернула увагу на облаштування укриттів. За інформацією Київської міської військової адміністрації, лише 161 школа зі 412 у столиці може проводити уроки в укриттях. Вона також підкреслила, що серед важливих умов підготовки закладів до зими є проведення інтернету в укриття, облаштування вентиляції, гідроізоляція та встановлення рекуператорів.

Генератор не гарантує навчання під час блекауту: Іванна Коберник пояснила, чому деякі школи Києва не готові до зими

Чи можна проводити онлайн-урок під час тривоги. Джерело: Freepik

За словами Коберник, прифронтові школи вже мають досвід організації навчання в умовах обмежених ресурсів. Так, там наприклад, запроваджують навчання у кілька змін, розподіляють класи за днями відвідування, а в окремих закладах проводять заняття навіть у суботу. 

На думку експертки, Києву варто переймати досвід прифронтових регіонів, адже підготовка до зими потребує комплексних рішень. Самої наявності генератора недостатньо – школа має бути спроможною забезпечити роботу укриття, вентиляції та інших необхідних систем, щоб діти могли безпечно продовжувати навчання.

Напередодні Міністерство освіти та науки повідомило результати моніторингу 10 887 закладів загальної середньої освіти. З них понад 90% мають спроможність автономно працювати під час тривалих відключень електроенергії – понад вісім годин. Водночас повну або переважну енергетичну автономність забезпечили у 83% закладів.

Найвищі показники готовності зафіксували у прифронтових областях. Зокрема, у Харківській області вони становлять 99,3%, у Запорізькій – 91,3%. Натомість найнижчі результати мають Волинська область – 41,6%, Чернігівська – 43,1% та Одеська – 53,3%. Найскладніша ситуація в Києві: повну готовність до автономної роботи підтвердили близько 2% шкіл, переважну – 23%.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що лише третина українських шкіл пристосована до дистанційного навчання. 

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