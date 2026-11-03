''Господи, до чого ж ми докотилися… Німі на панщину ідуть'': Ігор Лікарчук різко відреагував на атестацію вчителів на Київщині

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Трамп за крок до поразки: чого чекати від виборів у США та як це вплине на Україну. Інтерв’ю з ШамшуромТрамп за крок до поразки: чого чекати від виборів у США та як це вплине на Україну. Інтерв’ю з ШамшуромРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейЗакрила собою онучок: з’явились подробиці про жінку, яку Росія вбила ударом по Вінниччині. ФотоЗакрила собою онучок: з’явились подробиці про жінку, яку Росія вбила ударом по Вінниччині. ФотоДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівОдна з ракет влучила у хоспіс: у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертва, пострадали 17 людей. Фото і відеоОдна з ракет влучила у хоспіс: у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертва, пострадали 17 людей. Фото і відеоПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс вже неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало дорожчеОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. Фото"Багато років присвятив порятунку тварин": Росія ударом по Києву вбила ветлікаря. Фото"Багато років присвятив порятунку тварин": Росія ударом по Києву вбила ветлікаря. Фото"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обрали"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обрали
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Господи, до чого ж ми докотилися… Німі на панщину ідуть": Ігор Лікарчук різко відреагував на атестацію вчителів на Київщині

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
183
"Господи, до чого ж ми докотилися… Німі на панщину ідуть": Ігор Лікарчук різко відреагував на атестацію вчителів на Київщині
Ілюстративне зображення. Лікарчук розкритикував атестацію педагогів. Джерело: Freepik

Український освітній експерт Ігор Лікарчук різко відреагував на атестацію педагогів на Київщині. Так, в одному із ліцеїв відбувся "творчий звіт учителів, які атестуються у 2026–2027 навчальному році" під назвою – "Осіння симфонія педагогічної душі". Під час цього шкільні викладачі не лише співали і декламували вірші, але й малювали, брали участь у творчих конкурсах, грали в "Оркестр", виконували "розслаблюючу руханку" тощо.

У дописі в Facebook Лікарчук дивується, до чого докотилися адміністрації закладів освіти, вимагаючи від педагогів проходження подібних заходів. Крім того, він підкреслює, що все це відбувається у воєнний час і не має жодного відношення до атестації вчителя.  

''Господи, до чого ж ми докотилися… Німі на панщину ідуть'': Ігор Лікарчук різко відреагував на атестацію вчителів на Київщині

Лікарчук розкритикував атестацію вчителів в ліцеї на Київщині. Джерело: Скриншот

"Господи, до чого ж ми докотилися… За понад пів століття роботи в освіті мені довелося побачити чимало дурні від керівників закладів освіти. Але, виявляється, фантазія освітнього начальства невичерпна. Тепер учителів, які мають підтвердити свою професійну кваліфікацію, можна вивести на сцену й влаштувати з цього "симфонію педагогічної душі". Під звуки шахедів, зарево вибухів і з постійним відчуттям небезпеки", – пише експерт.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
12,2 т.
"Роти дітям ніхто не закриває", а на партах є перегородки: українка розповіла, чим школи Німеччини відрізняються від українських
12,2 т.
"Роти дітям ніхто не закриває", а на партах є перегородки: українка розповіла, чим школи Німеччини відрізняються від українських
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
2,9 т.
"Не хочете здавати гроші – не здавайте, але…" Вихователька відповіла батькам, які скаржаться на побори в дитсадках
2,9 т.
"Не хочете здавати гроші – не здавайте, але…" Вихователька відповіла батькам, які скаржаться на побори в дитсадках
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,6 т.
Як сказати "підходящий" українською? Перевірте себе
1,6 т.
Як сказати "підходящий" українською? Перевірте себе

Він зазначає, що вчителі не мають перетворюватися на артистів, щоб сподобатися тим, від кого залежить рішення про атестацію. За його словами, це приниження педагогів, їхньої професійної та людської гідності.

Лікарчук також пригадав слова українського письменника Тараса Шевеченка "Німі на панщину ідуть", порівнявши освіту з панщиною. Адже, вчителі погоджуються на принизливі правила гри, бо так хоче керівництво, а відмовити вони не можуть. 

''Господи, до чого ж ми докотилися… Німі на панщину ідуть'': Ігор Лікарчук різко відреагував на атестацію вчителів на Київщині

Лікарчук різко відреагував на атестацію вчителів у ліцеї на Київщині. Джерело: Freepik

"Мовчазна покірність поступово стає професійною чеснотою. Вміння догодити начальству іноді цінується вище, ніж уміння навчити дитину. Педагогічну творчість підміняють сценічною самодіяльністю, а професійну майстерність – умінням красиво прозвітувати. І після цього ми роками говоримо про педагогічну автономію, про академічну свободу, про суб’єктність учителя, про повагу до його професійної гідності", – додає освітній експерт. 

Він зазначає, що не може бути поваги до вчителя там, де його професійні досягнення перетворюють на "привід для показушного дійства". За словами Лікарчука, у школі мають навчати людської гідності, самоповаги, незалежності мислення та здатності відстоювати власну позицію. Натомість, як вчителі можуть виховувати вільних людей, якщо самі такими не почуваються. 

Лікарчук саркастично запропонував організаторам подібних фестивалів одягнути вчителів у костюми зайчиків і лисичок на "свято педагогічної душі" і зробити це обовʼязковою умовою участі у творчому звіті. Він також припустив, що педагоги, які погодилися на подібну участь пошиють й самі костюми, а потім заспівають пісню про автономію, академічну свободу і людську гідність вчителя.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що освітній експерт поставив на місце критиків котлет та рукомийників.

Схожі теми
сертифікація вчителівУкраїнашколавчительІгор ЛікарчукІгор Лікарчук
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!