У мережі набирає популярності проста, але захоплива шкільна активність – гра "Дашок". Педагоги діляться досвідом проведення цієї вправи з молодшими школярами.

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Така гра допомагає без зайвих повчань розвивати в дітей взаємовиручку й уважність до оточення. Про це написали у Facebook-спільноті "Початкова школа та дошкілля".

Як влаштована гра

Правила вправи гранично прості й не потребують складного реквізиту. Кожному учневі потрібен звичайний аркуш паперу:

Перший крок: дитина згинає аркуш навпіл і кладе його на голову – виходить імпровізований козирок.

Крок другий: діти обережно пересуваються класом, намагаючись, щоб паперовий "дашок" не здуло уявним "сильним вітром".

Крок третій: під час активного руху "дахи" неминуче падають, але за правилами піднімати свій самостійно не можна.

Основна механіка гри побудована на взаємодії: якщо в дитини впав "дашок", вона має попросити однокласника про допомогу. Той, хто допомагає, притримує "дашок" іншої дитини, поки та його піднімає.

Чому активність так подобається дітям і вчителям

За словами авторів ідеї, гра швидко захоплює клас і перетворюється з короткої вправи на улюблену розвагу. Учні настільки захоплюються процесом, що продовжують грати навіть на перервах, охоче допомагаючи одне одному й щиро дякуючи за виручку.

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Педагоги виокремлюють кілька переваг такого формату:

Розвиток емпатії: діти вчаться помічати ситуацію іншої людини й відгукуватися на прохання про допомогу.

Навичка ввічливого звертання: щоб отримати підтримку, потрібно звернутися до іншої людини, а отримавши її – подякувати.

Мінімум підготовки: провести гру можна будь-коли під час уроку або перерви, використовуючи підручні матеріали.

Учителі пропонують колегам взяти цю ідею на замітку й використовувати в роботі з молодшими школярами як простий спосіб зміцнити дружню атмосферу в колективі.

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