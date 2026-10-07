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"Грамота за 8 грн визначає, хто крутіший": вчителька історії з 18-річним досвідом розкритикувала конкурси педагогів

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
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"Грамота за 8 грн визначає, хто крутіший": вчителька історії з 18-річним досвідом розкритикувала конкурси педагогів
Вчителька історії розкритикувала конкурси педагогів

Вчителька історії з 18-річним досвідом Оксана Поліщук розкритикувала сучасну систему оцінювання педагогів, де формальні конкурси, публічність та "показуха" цінуються більше за щоденну методичну працю. За її словами, реальна якість навчання визначається не грамотами за 8 гривень чи красивими фото у соцмережах, а щоденною важкою роботою.

Таку думку Поліщук висловила у дописі в Facebook. Вона зауважує, що педагогів змушують постійно демонструвати відкриті уроки, сертифікати, публікації та презентації. Через це, наприклад, наприклад, "красиве фото" стає важливішим за реальну зацікавленість дітей.

''Грамота за 8 грн визначає, хто крутіший'': вчителька історії з 18-річним досвідом розкритикувала конкурси педагогів

Вчителька історії розкритикувала конкурси педагогів. Джерело: Скриншот

"Зараз усе стає набагато публічнішим: урок покажи, сертифікат покажи, дипломи покажи, участь у конкурсі покажи, публікації покажи, методичну розробку покажи, і презентацію покажи, і семінар покажи, а ще ж урок проведи. А ще ж бажано так, щоб було красиво!" – написала Поліщук.

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"Пам’ятаю, одна з директорок шкіл, з якими я працювала, забракувала всі фотографії з прекрасної, чудової, цікавої, історично-інтерактивної діяльності через те, що там дитина на фотографіях сиділа в шапці. "Як це дитина в класі сидить у шапці?" – додала вона.

''Грамота за 8 грн визначає, хто крутіший'': вчителька історії з 18-річним досвідом розкритикувала конкурси педагогів

Директорка школи розкритикувала конкурси педагогів. Джерело: Скриншот

За словами освітянки, навчальний процес – це не постійне розважальне шоу, а монотонна, систематична праця та повторення матеріалу, які неможливо перетворити на безперервну виставу протягом тривалого часу.

Вона зауважує, що навіть популярні вчительські акаунти в TikTok створюють хибне враження про педагогів та уроки, які нібито складаються лише з розваг. Саме тому, резюмує Поліщук, публічні та красиві відео не завжди про якість проведення уроків.

''Грамота за 8 грн визначає, хто крутіший'': вчителька історії з 18-річним досвідом розкритикувала конкурси педагогів

Для чого потрібні конкурси вчителів. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Ігор Лікарчук заступився за репетиторку, яку мама "здала" у податкову.

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