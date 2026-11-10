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Гранти на освіту: як підтвердити сертифікат, хто може скористатися і коли надійде перший платіж

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read3 хв
183
Гранти на освіту: як підтвердити сертифікат, хто може скористатися і коли надійде перший платіж
Коли магістри зможуть отримувати гранти на освіту. Джерело: Freepik

В Україні розпочалося формування академічних грантів для студентів-першокурсників, які вступили у 2026 році. Після сформування запису в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) та перевірки даних, студенти мають особисто підтвердити їх у застосунку Дія.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки України на офіційному сайті. Для вступників 2026 року державна підтримка охоплює бакалаврат, магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, а також магістратуру на основі ступеня бакалавра.

Гранти на освіту: як підтвердити сертифікат, хто може скористатися і коли надійде перший платіж

Який виш став кращим у світі

Розмір допомоги визначається індивідуально з урахуванням результатів вступних випробувань та передбачених коефіцієнтів. Точну суму буде зазначено в сертифікаті.

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Студенти, які вступили у 2024 або 2025 році та отримували державний грант, підтверджують продовження підтримки на відповідний рік за умовами програми, у якій вони беруть участь.

Коли потрібно підтвердити грант

  • Вступ у 2026 році, а також в магістратуру – з 9 до 29 листопада 2026 року.
  • Другий і третій роки навчання, продовження грантів для вступників 2024 і 2025 років – із 13 листопада до 3 грудня 2026 року

Як підтвердити грант у Дії

Сертифікат на отримання гранту формується автоматично на підставі даних ЄДЕБО для здобувачів, які відповідають умовам програми.

  • Оновити застосунок Дія та перевірити, чи активований Дія.Підпис.
  • Після надходження сповіщення відкрити сертифікат у Дії.
  • Перевірити персональні дані, назву закладу й освітньої програми, суму гранту та строк підтвердження.
  • Підтвердити згоду на отримання або продовження гранту за допомогою Дія.Підпису у визначений строк.

Якщо сертифікат не з’явився або в ньому є помилка, необхідно звернутися до свого закладу освіти для перевірки даних у ЄДЕБО. Сертифікати передаватимуть у Дію після внесення й перевірки інформації, тому вони можуть з’являтися в різний час.

У разі виникнення технічних проблем з підтвердженням сертифіката у мобільному застосунку Дія, оперативно зверніться до технічного адміністратора застосунку Дія.

Коли надійдуть кошти

Після підтвердження сертифіката, МОН видаватиме накази про надання або продовження грантів. У них визначатимуть розмір допомоги та розподіл суми на платежі. Кошти перераховуватимуть безпосередньо закладам освіти в міру затвердження наказів протягом листопада–грудня 2026 року. Перший платіж за програмою грантів заплановано реалізувати до кінця 2026 року.

Яка сума гранту на навчання у 2026 році

Базові суми для здобувачів бакалаврського рівня (і медичної, фармацевтичної, ветеринарної магістратури)

  • 18 500 грн – якщо два предмети НМТ складено на 150+ балів; для спеціальностей з особливою підтримкою – 140+ балів;
  • 27 000 грн – якщо два предмети НМТ складено на 170+ балів.

Базові суми для здобувачів магістратури 2026 року вступу

  • 27 000 грн – якщо з предметів ЄВІ та ЄФВВ/ЄДКІ складено на 140+ балів; для спеціальностей з особливою підтримкою – 130+ балів;
  • 40 000 грн – якщо кожен з двох предметів ЄВІ та ЄФВВ/ЄДКІ складено на 160+ балів.

Розмір гранту може бути більшим за базовий завдяки коефіцієнтам підтримки окремих спеціальностей – 1,3 або 1,5.

Зберігається також додаткова підтримка вступників, які цьогоріч здобули повну загальну середню освіту в Запорізькій, Миколаївській, Сумській і Харківській областях і обирають навчання у закладах вищої освіти у цих же областях, через застосування підвищувального коефіцієнта 1,5. Коефіцієнт не застосовується до вступників зазначених регіонів, які обрали навчання в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО.

Точний розмір гранту та підстави його визначення будуть зазначені в електронному сертифікаті, який сформується автоматично і надійде в застосунок Дія.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який університет став лідером за кількістю вступників у 2026 році.

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