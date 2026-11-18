У мережі завірусилося відео-пародія популярної блогерки Вікторії Бондарєвої. Жінка з нібито дорослим сином показала, що було б, якби діти розмовляли з батьками так, як вони робили з ними уроки.

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Допис у TikTok менш ніж за добу зібрав понад 100 тисяч переглядів. У ньому зірки мережі використали найпопулярніші фрази на кшталт: "12 година ночі, коли ти мені збирався це казати?" "нічого ти більше не забув?" "голову ти вдома не забув?" "чому ти горбишся?" і тому подібне.

Українцям відгукнулася така пародія і вони впізнали себе. Крім того, багато хто додав й власних фраз, які казали до них батьки. Зокрема, "все одно нічого не вмієш" або ж "це лише в чернетці, а ще переписувати".

"Мені ще й казала – зараз заберу, всеодно нічо не вмієш! А потім як щось виходило – все, заберу, ти і так розумна, а з цим так взагалі!"

"А як зошити переписували від корки до корки, новий неможна було почати".

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Водночас інші підкреслювали природню гру блогерів, адже хлопець на відео так грізно сказав випрямити спину, що дехто з глядачів дійсно його послухався.

"Я з тобою сюсюкатися не буду. Чого ти горбишся?"

"Я вже сама спину випрямила. Ну дуже життєво".

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"Він так гаркнув "не горбись", що я аж випрямилась".

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