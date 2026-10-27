''І всі списують!'' Як складали іспити у 2000 році: у мережі завірусилося ностальгічне відео

У соціальній мережі TikTok завірусилося ностальгічне відео, де учні 11 класу складають випускні іспити. Діти заходили до класу й обирали один з білетів, які були розкладені на вчительському столі, після чого сідали за парту для підготовки до відповіді.

Відео дня

Відео, як відбувався іспит, оприлюднила користувачка мережі з ніком @evgelenia. У ньому можна побачити, як школярі вирішують завдання. Так, наприклад, випробування з фізики або математики проходить у класі, тоді як українську мову діти складали у спортивній залі.

У коментарях користувачі мережі ділилися, що в той час вони мали змогу списати під час іспитів і готували шпаргалки. До того ж важливою частиною складання екзаменів була підготовка шпаргалок. Інші ж зазначали, що заздалегідь знали, де розташовуються вивчені ними білети.

"Оце були самі нормальні екзамени, а потім придумали ЗНО, яке ще більш-менш можна було витримати. Ну, а НМТ – просто знущання".

"Той момент, коли написав шпаргалки, скрутив, там був мікропочерк, в одному квадраті було 2 строчки, а вони не стали в нагоді, бо всю програму не треба було повторювати. Шпаргалки класна тема, я написав на 4 із 5 балів".

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"Якщо білети розкладені рівненько і після кожного учня не переміщуються, отже, кому треба, той знає, де його "куплений" білет".

Нагадаємо, у мережі показали відео 1961 року, де учні школи-інтернат Івано-Франківська готують виставку виробів, виготовлених ними у шкільних майстернях. Водночас першокласники Сергійко та Женя не знають куди подітися, тож опиняються у класі, де зібрані роботи школярів. Кадри показали побачити не лише навчальний процес, а й повсякденне життя учнів та систему позашкільної і трудової освіти, яка була у той час.

Головні історії дня

Водночас привернуло увагу користувачів мережі і раритетне відео зі школи Києва 1991 року з уроку учнів 1-Б класу. На кадрах видно, як учителька спілкується з дітьми, а школярі відповідають російською мовою. Запис зробили, коли Україна вже проголосила незалежність, однак у шкільному середовищі столиці продовжували використовувати російську мову.

А от сучасний вчитель-зірка мережі Руслан Циганков вважає, що шпаргалки й нині корисні для учнів. За його словами, коли школяр готується таким чином до контрольних, він стає винахідливим та намагається викрутитися із ситуації. Крім того, якщо діти пишуть підказки, то запамʼятовують якусь частину матеріалу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в мережі завірусилось відео 2009 року, як школярка з мамою роблять домашнє завдання.