''І всі списують!'' Як складали іспити у 2000 році: у мережі завірусилося ностальгічне відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія атакувала Київ балістикою: є жертва і поранені, обмежено рух транспорту Південним мостомРосія атакувала Київ балістикою: є жертва і поранені, обмежено рух транспорту Південним мостомСербія після поразки Вучича: ще одна втрата для Кремля після Угорщини. Наслідки для України та ЄвросоюзуСербія після поразки Вучича: ще одна втрата для Кремля після Угорщини. Наслідки для України та ЄвросоюзуЗа старі 5 копійок заплатять 15 тисячЗа українські 5 копійок заплатять 15 тисяч: у якому році має бути випущена монетаУ лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. ФотоУ лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці. ФотоВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували ще 1400 окупантів та знищили десятки артсистем: дані Генштабу"Росіянам неприємно там перебувати": українська чемпіонка Європи – про зверхнє ставлення представниць РФ, гімн для агресора і "живих роботів""Росіянам неприємно там перебувати": українська чемпіонка Європи – про зверхнє ставлення представниць РФ, гімн для агресора і "живих роботів"Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. ФотоНе містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото"Українізована" вірменка, яка співає лише рік, розвернула чотири крісла на "Голосі" та розпалила запеклу боротьбу між тренерами"Українізована" вірменка, яка співає лише рік, розвернула чотири крісла на "Голосі" та розпалила запеклу боротьбу між тренерамиДональд ТрампП'ять жінок звинуватили Трампа в сексуальному насильстві у присутності Епштейна: демократи вимагають призначити спеціального прокурораПомер через два тижні після мобілізації: у Сухопутних військах перевіряють обставини ВЛК та служби військовослужбовцяПомер через два тижні після мобілізації: у Сухопутних військах перевіряють обставини ВЛК та служби військовослужбовця

"І всі списують!" Як складали іспити у 2000 році: у мережі завірусилося ностальгічне відео

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
177
"І всі списують!" Як складали іспити у 2000 році: у мережі завірусилося ностальгічне відео
Ілюстративне зображення. Як проходили іспити у школі у 2000-х роках. Джерело: Фото ілюстративне: згенеровано ШІ

У соціальній мережі TikTok завірусилося ностальгічне відео, де учні 11 класу складають випускні іспити. Діти заходили до класу й обирали один з білетів, які були розкладені на вчительському столі, після чого сідали за парту для підготовки до відповіді. 

Відео, як відбувався іспит, оприлюднила користувачка мережі з ніком @evgelenia. У ньому можна побачити, як школярі вирішують завдання. Так, наприклад, випробування з фізики або математики проходить у класі, тоді як українську мову діти складали у спортивній залі.  

У коментарях користувачі мережі ділилися, що в той час вони мали змогу списати під час іспитів і готували шпаргалки. До того ж важливою частиною складання екзаменів була підготовка шпаргалок. Інші ж зазначали, що заздалегідь знали, де розташовуються вивчені ними білети.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
1,2 т.
Хто дружина? Головоломка для найуважніших
1,2 т.
Хто дружина? Головоломка для найуважніших
Наталія СавченкоНаталія Савченко
378
"Цю їжу часто переоцінюють". Нутриціологиня Майя Боровик – про "корисний зефір", міфи про McDonald’s і п'ять продуктів, які завжди треба мати вдома
378
"Цю їжу часто переоцінюють". Нутриціологиня Майя Боровик – про "корисний зефір", міфи про McDonald’s і п'ять продуктів, які завжди треба мати вдома
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
4,4 т.
"Я, чоловік і дитина рахували пів дня": задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс
4,4 т.
"Я, чоловік і дитина рахували пів дня": задача з математики для 5 класу спантеличила мережу. Але є нюанс

"Оце були самі нормальні екзамени, а потім придумали ЗНО, яке ще більш-менш можна було витримати. Ну, а НМТ – просто знущання".

''І всі списують!'' Як складали іспити у 2000 році: у мережі завірусилося ностальгічне відео

Як проходили іспити у школах. Джерело: Скриншот

"Той момент, коли написав шпаргалки, скрутив, там був мікропочерк, в одному квадраті було 2 строчки, а вони не стали в нагоді, бо всю програму не треба було повторювати. Шпаргалки класна тема, я написав на 4 із 5 балів".

''І всі списують!'' Як складали іспити у 2000 році: у мережі завірусилося ностальгічне відео

У мережі завірусилося ностальгічне відео зі шкільних іспитів. Джерело: Скриншот

"Якщо білети розкладені рівненько і після кожного учня не переміщуються, отже, кому треба, той знає, де його "куплений" білет".

''І всі списують!'' Як складали іспити у 2000 році: у мережі завірусилося ностальгічне відео

Українці згадали, як проходили випускні іспити у школі. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у мережі показали відео 1961 року, де учні школи-інтернат Івано-Франківська готують виставку виробів, виготовлених ними у шкільних майстернях. Водночас першокласники Сергійко та Женя не знають куди подітися, тож опиняються у класі, де зібрані роботи школярів. Кадри показали побачити не лише навчальний процес, а й повсякденне життя учнів та систему позашкільної і трудової освіти, яка була у той час. 

Водночас привернуло увагу користувачів мережі і раритетне відео зі школи Києва 1991 року з уроку учнів 1-Б класу. На кадрах видно, як учителька спілкується з дітьми, а школярі відповідають російською мовою. Запис зробили, коли Україна вже проголосила незалежність, однак у шкільному середовищі столиці продовжували використовувати російську мову. 

А от сучасний вчитель-зірка мережі Руслан Циганков вважає, що шпаргалки й нині корисні для учнів. За його словами, коли школяр готується таким чином до контрольних, він стає винахідливим та намагається викрутитися із ситуації. Крім того, якщо діти пишуть підказки, то запамʼятовують якусь частину матеріалу. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що в мережі завірусилось відео 2009 року, як школярка з мамою роблять домашнє завдання.

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнашкола
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!