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"Как миленький": як гарно сказати українською

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 85
"Как миленький": як гарно сказати українською
Правила української мови
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Російський розмовний вислів "как миленький" зазвичай вживають, коли хочуть сказати, що людина щось зробить без заперечень, без спротиву або без зайвих перешкод. Дослівний переклад тут звучатиме неприродно.

Українською краще дібрати відповідник залежно від ситуації. OBOZ.UA розповідає, як правильно перекласти цей вислів.

Найприродніші варіанти:

  • любісінько;
  • безперечно;
  • не сперечаючись;
  • без зайвих слів;
  • як слід – у деяких контекстах;
  • слухняно – якщо йдеться про виконання чиєїсь вимоги.

Наприклад:

Він любісінько все зробить.

Він усе зробить без зайвих слів.

Отже, універсального одного відповідника немає. Найкращий варіант залежить від контексту.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, що назви звичних продуктів нерідко стають джерелом мовних помилок. Одна з них стосується овочу, який російською називають "цветная капуста". Через буквальний переклад можна почути варіант "кольорова капуста", однак українською нормативна назва інша.

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