''Хіба мало стресу в дітей?'' Олімпіада під час вибухів у Києві розлютила мережу

У мережі виникла дискусія через проведення олімпіад у Києві під час вибухів. На ситуацію звернув увагу вчитель української мови та літератури Юрій Телець (Пеоні), який здивувався, для чого проводити інтелектуальні змагання у такий час.

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Під дописом педагога у Threads українці підтримали вчителя. Більшість користувачів мережі зазначили, що взагалі не розуміють для чого необхідні олімпіади. Зокрема, вони вважають, олімпіадний рух не актуальним. Крім того, нині діти багато часу навчаються в укритті і їм доведеться проводити там час ще й у вихідний.

"На мою думку, олімпіадний рух цей вже взагалі неактуальний. Діти не мають мотивації брати в них участь, як і учителі. Не буду, звісно, казати за всіх, але здебільшого це так. І чому в нас все "не на часі", а от олімпіади писати якраз час?"

!Мене записали відповідальною за організацію та проведення І туру олімпіади в громаді. Дізналась про це з телефонного дзвінка. У нас діти навчаються весь час в укритті, бо ми працюємо очно. Тягти їх у той підвалі ще й в неділю? Дякую, не потрібно".

Водночас дехто зазначив, що подібні змагання були б доречними для тих, кому подобається математика, адже з цього предмету вчителі та учні хочуть брати участь в олімпіадах.

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"Можу хіба за математику навести інший приклад. Що там і учні, і вчителі хочуть брати участь в олімпіадах. Але це через сильний рух олімпіадників. Всім іншим олімпіада особливо і не треба".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що заслужений вчитель України підтримав ідею проведення шкільних олімпіад.

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