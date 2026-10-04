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"Хлопець відрізав собі частину ноги, щоб нагодувати орла…" Українців шокувала народна казка в підручнику для 3 класу

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read3 хв
icon 465
"Хлопець відрізав собі частину ноги, щоб нагодувати орла…" Українців шокувала народна казка в підручнику для 3 класу
Наталя Радіч розповіла в Instagram про дивну казка для 3 класу. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Наталя Радіч в Instagram розповіла про народну казку з підручника для читання для третього класу, яка здивувала її жорстоким епізодом. За сюжетом хлопець, який годує орла під час польоту, відрізає шматок власної ноги, коли іншого м’яса вже не залишається.

Жінка опублікувала уривок казки та запитала інших батьків, чи доречно читати такий текст дітям віком 8–9 років. Вона також зазначила, що народні казки традиційно містять випробування, жорстокість, смерть і боротьбу добра зі злом.

Наталя Радіч зачитала фрагмент, у якому орлові спочатку дають м’ясо, а потім хлопець відрізає частину власної ноги. Після цього герой поливає рану живучою водою, і вона заживає.

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"Та під самим верхом орлові забракло м'яса. І тоді хлопець одризав і дав йому свою литку. А на рану полив живучою водою, вона зажила", – йдеться в опублікованому уривку.

''Хлопець відрізав собі частину ноги, щоб нагодувати орла…'' Українців шокувала народна казка в підручнику для 3 класу

Наталя Радіч в Instagram. Джерело: instagram.com/nataliaradich

Авторка допису зізналася, що їй стало моторошно від того, що саме такий текст читають діти. Вона запитала мам третьокласників, чи вони також вважають цей момент дивним, чи сама надто гостро на нього відреагувала.

Реакція батьків

У коментарях користувачі зазначили, що пам’ятають цю казку ще зі свого дитинства. Деякі з них розповіли, що в дитинстві сприймали подібні сюжети значно спокійніше.

"Ця ж казка, навіть, з мого дитинства, памʼятаю )) Що ж вам читали в дитинстві?" – написала одна з користувачок.

''Хлопець відрізав собі частину ноги, щоб нагодувати орла…'' Українців шокувала народна казка в підручнику для 3 класу

Дивна казка розбурхала мережу. Джерело: instagram.com/nataliaradich

Інша пригадала, що її прабабуся розповідала цю казку ще у 1985 році. За її словами, у версії, яку вона пам’ятає, орел мав відригнути м’ясо, після чого воно знову прижилося на нозі хлопця.

"Це ж казка. У казках і голови рубають. І руки-ноги. І замість одної голови – три виростало", – зазначила вона.

''Хлопець відрізав собі частину ноги, щоб нагодувати орла…'' Українців шокувала народна казка в підручнику для 3 класу

Дивна казка розбурхала мережу. Джерело: instagram.com/nataliaradich

Ще одна коментаторка згадала сюжет про вовка, якому розпорюють живіт, дістають козенят, а потім засипають у нього каміння та зашивають. Інші користувачі також написали, що в дитинстві любили такі казки і не вважали їх страшними.

''Хлопець відрізав собі частину ноги, щоб нагодувати орла…'' Українців шокувала народна казка в підручнику для 3 класу

Дивна казка розбурхала мережу. Джерело: instagram.com/nataliaradich

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