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"Хоть шаром покати": як гарно перекласти українською

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 96
"Хоть шаром покати": як гарно перекласти українською
У цьому магазині товарів на полицях катма. Джерело: Pexels

Через російські атаки на склади з продуктами та споживчими товарами в Україні місцями можна побачити порожні полиці в магазинах. Дивлячись на це, хочеться вжити, якщо не відверту лайку, то якийсь колоритний образний вислів. Але як в такій ситуації можна висловитись правильно українською мовою?

Ті, хто довго перебував під впливом зросійщення, можуть згадати фразеологізм "хоть шаром покати". Одразу скажемо, напряму його перекладати сенсу нема – українські словники не містять вислову "хоч кулею покоти". Тому OBOZ.UA вирішив пошукати інші, питомі відповідники.

І першим тут на думку спадає експресивний і цілком нормативний при цьому синонім слова "нема" – розмовне "катма". Також можна зустріти такі варіанти як "чортма", "трясцма" та "бігма". Всі вони підходять за значенням.

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Якщо ж вам хочеться висловитись цілою фразою, тоді скористайтесь такими варіантами:

  • як виметено;
  • прийшов нестаток, забрав остаток;
  • ані крихти;
  • нема й котові на сльози;
  • нема й на понюх;
  • ні крапелинки;
  • ні цурочки;
  • хоч покотись;
  • ні ось стілечки;
  • ні на макову росинку;
  • нема й око запорошити.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чим замінити вислів "и на старуху бывает проруха".

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