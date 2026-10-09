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"Хто мене візьме на роботу?" Мама школярки поділилася криком душі через дистанційне навчання

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
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"Хто мене візьме на роботу?" Мама школярки поділилася криком душі через дистанційне навчання
Українка поскаржилась, що дистанційне навчання дитини не дає їй влаштуватись на роботу. Джерело: Pexels

Графік дистанційного навчання "тиждень у школі – тиждень удома" створює величезні проблеми для батьків та не дає їм повноцінно працювати. На це емоційно поскаржилась киянка Дар’я Самохвалова, дочка якої перейшла на цю систему через безперервний повітряний терор з боку Росії.

Своїм обуренням жінка поділилася у відео на власній сторінці в TikTok. Ролик переглянули понад 250 тисяч разів і залишили під ним майже тисячу коментарів.

У своєму зверненні Дар’я зазначила, що розуміє безпекову ситуацію в країні, однак не уявляє, як у таких умовах заробляти на життя. "Що робити, як заробити гроші простим мамам і чоловікам, які на війні в цей час? Який роботодавець захоче, щоб я прийшла працювати тиждень через тиждень? Підніміть руку, хто мене візьме на таку роботу?", – обурилася Дар'я.

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''Хто мене візьме на роботу?'' Мама школярки поділилася криком душі через дистанційне навчання

Не всі батьки поспівчували Дар'ї. Джерело: Скриншот

Однак в коментарях її обурення здебільшого не розділили. Більшість дописувачів наголосили, що діти цілком здатні вчитися самостійно, а батьки мали час пристосувалися до онлайн-формату ще з часів пандемії. "У нас дистанційка ще з ковіду і ми всі працюємо з понеділка по пʼятницю, у чому у вас проблема?", – написала одна мама. А інша додала: "Привчайте дітей до самостійності! Як раніше всі діти все літо сиділи вдома, а батьки працювали?"

''Хто мене візьме на роботу?'' Мама школярки поділилася криком душі через дистанційне навчання

Коментарів на захист блогерки було небагато. Джерело: Скриншот

Лише поодинокі користувачі заступилися за блогерку, згадавши про скруту одиноких батьків. Здебільшого вони нарікали на державу, яка не подумала про самотніх батьків і не підготувала достатньо укриттів, в яких діти могли би не просто ховатись, але і вчитись.

Раніше OBOZ.UA розповідав про маму, котра поскаржилась на музикантів, які замовчують війну в Україні і які згадуються в підручнику з мистецтва.

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