Чим більше ми користуємось інтернетом і занурюємось у вивчення англійської, тим більше запозичень із неї помічаємо у своєму мовленні. Хтось називає це природним розвитком, мовною еволюцією, а комусь хочеться знайти більше відповідників, притаманних саме для української мови.

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Але як, наприклад, перекласти українською слово "гейтер"? У словниках можна знайти іменник "ненависник", але він не завжди точно передає потрібний сенс. Адже гейтерами ми часто називаємо просто випадкових людей, які вихлюпують свої негативні емоції з допомогою соцмереж, а решту часу не відчувають до обговорюваної теми чи персони жодних емоцій. Таке складно назвати повноцінною ненавистю. І цікавий варіант на заміну знайшла репетиторка і популяризаторка української Аліна Острозька. Вона поділилась ним у шоу "Що скаже філологиня" на YouTube-каналі "Шелтер Життя".

"Можна українською сказати, що це злоріка. Або гейтер – я ще бачила ненависник. Але воно не завжди правдою є, правильно? А от злоріка – він рече злом. Ну, тобто неприємне щось", – пояснила Острозька.

І дійсно, слово "ректи" є застарілим синонімом до дієслова "казати". Тобто злорікою у нас виявляється той, хто каже злі, неприємні речі, але навряд чи просувається у своїй неприязні далі якихось огидних коментарів. А отже за значенням такий відповідник є доволі влучним.

Так само і слово "гейт" філологиня пропонує замінити на варіант "злоріч". Зверніть увагу, наголос тут ставиться на перший склад – злОріч.

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