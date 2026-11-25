Міністерству освіти і науки України потрібно оцінювати університети перед скороченням не лише за кількістю наукових публікацій і залученим фінансуванням, а й за якістю досліджень, прозорістю конкурсів та реальним внеском науковців. На цьому наголосив старший науковий співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, дослідник у галузі оцінювання науки та наукометрії Сергій Назаровець.

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На своїй сторінці у Facebook він прокоментував заяву міністра Андрія Бутенка про подальше скорочення кількості закладів вищої освіти в Україні. Автор допису нагадав, що МОН планує розробити критерії, за якими визначатимуть, які університети мають продовжити роботу. Серед можливих показників називають кількість наукових досліджень та обсяги залученого фінансування. Однак науковець застерігає: перш ніж застосовувати таку методологію, її потрібно винести на публічне обговорення та перевірити незалежними експертами.

Назаровець звернув увагу на те, що кількісні показники не завжди відображають реальний стан науки в університетах. Зокрема, у звітах можуть фігурувати численні конференційні тези, публікації в сумнівних виданнях, штучні мережі цитувань і співавторства, а також статті з великою кількістю авторів, серед яких керівництво закладів та їхні родичі. "Усе це, можливо, виглядає нормально у звітах для Мінфіну, але кількість публікацій у "мурзілках" не дорівнює дослідницькій спроможності", – зазначив Назаровець.

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Окремі питання в науковця викликав критерій залученого фінансування. На його думку, держава спочатку розподіляє кошти через наукові конкурси, а потім може використовувати їхню кількість як показник ефективності університетів. Водночас залишається незрозумілим, хто перевірятиме прозорість таких конкурсів, незалежність експертного оцінювання та відсутність конфліктів інтересів. "Бо інакше можна спочатку створити нерівні умови, а потім оголосити їх об'єктивними результатами оцінювання", – пояснив дослідник.

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Назаровець також наголосив, що методологія оцінювання має бути відкритою, а її розрахунки – відтворюваними. Серед важливих умов він назвав незалежну перевірку показників, виявлення можливих маніпуляцій, урахування відмінностей між науковими дисциплінами та умов роботи під час війни. Крім того, потрібно оцінювати реальний внесок дослідників і перевіряти, як зміна показників та їхньої ваги впливає на кінцеві результати.

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На думку науковця, помилка в такій методології може мати значно серйозніші наслідки, ніж невдалий університетський рейтинг. Адже за результатами оцінювання вирішуватимуть долю закладів і тисяч людей. "Ціна методологічної помилки – зруйновані дослідницькі колективи, втрачені наукові школи та ще більше українських учених за кордоном. А ті, хто найкраще навчився імітувати науку, мають усі шанси знову опинитися серед переможців", – застеріг Назаровець.

Учений запевнив, що готовий долучитися до розроблення та незалежної перевірки методології, оскільки це безпосередньо відповідає його професійній сфері. Водночас Назаровець зізнався, що волів би зосередитися на науковій роботі в університеті, де підтримують дослідників, цінують міжнародну співпрацю та не ототожнюють дослідницьку спроможність із кількістю рядків у звітах.

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У дописі Назаровець також згадав кредитний проєкт Світового банку Ukraine Improving Higher Education for Results Project. Як нагадали йому в коментарях, у початковій документації проєкту одним із показників результативності визначили кількість об'єднань університетів. Ціль становить 15 об'єднань, а фінансування передбачене з розрахунку 2 млн доларів за кожне.

На думку Назаровця, за такого обсягу фінансування кошти на незалежну перевірку методології та оцінювання наслідків реорганізацій мали б знайтися. Головне питання, яке він порушує, – чи готові відповідальні за реформу забезпечити прозорість рішень і відповідати за їхні наслідки.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення Бутенка щодо скорочення вишів в Україні – за словами міністра, їхнє об’єднання не має відбуватися через свавілля чиновників. Окрім того, у ДСЯО опублікували список університетів із високим ступенем ризику, які можуть підпасти під програму скорочення.