КНУ ім. Шевченка отримав нового ректора: хто такий Валерій Копійка

Валерій Копійка переміг у першому турі виборів ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Він отримав 1973 голоси, тоді як інші кандидати мали меншу кількість. Зокрема, колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова – 712, колишня проректорка КНУ з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова – 159. У голосуванні взяли участь 3105 із 3823 виборців.

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Відповідні дані містяться на офіційному сайті вишу. Результати голосування встановлено головною виборчою комісією відповідно до вимог законодавства України та процедури проведення виборів ректора закладу вищої освіти.

Копійка поділився, що перемога в першому турі є для нього великою відповідальністю. Він також звернувся, до тих, хто голосував не за нього, зазначивши, що їх думки й ідеї для нього надзвичайно цінні.

"Ми почули від вас дуже багато: цікаві ідеї, слушні пропозиції, відверті слова, болючі питання й влучні зауваження. Кожна з цих думок стане частиною наших спільних планів. А планів чимало, тож приходьте, пропонуйте, творімо разом!", – написав обраний ректор.

З обраним ректором університету відповідно до вимог закону "Про вищу освіту", Міністерство освіти і науки України має укласти контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня обрання.

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Що відомо про Валерія Копійку

Валерій Володимирович Копійка народився 5 березня 1962 року у Києві – український політолог-міжнародник та науковець. Директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин (ННІМВ) КНУ імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук (2004), професор (2007).

У 1984 році закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету. 1990 – захистив кандидатську дисертацію. 2004 – докторську.

Головні історії дня

Професійний шлях Копійки проходив у виші, який він нині очолює.

З 1990 рік – асистент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.

З 1996 – доцент кафедри.

З 2007 – професор кафедри, заступник директора ІМВ з навчальної роботи.

З 2008 – заступник директора Інституту.

З 2009 – директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Проходив стажування та читав лекції у вищих навчальних та наукових закладах Бельгії (Вільний університет м. Брюссель), Великої Британії (університет м. Халл), Болгарії (Південно-Західний університет ім. Неофіта Рильского, м. Благоєвград).

Спеціалізується на питаннях європейської інтеграції та зовнішньої політики країн Західної Європи. Підготував шістьох кандидатів наук. Вільно володіє французькою мовою.

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Хто був попереднім ректором КНУ ім. Шевченка

У квітні Міністерство освіти і науки України звільнило ректора КНУ Тараса Шевченка Володимира Бугрова у зв’язку із закінченням контракту. Він очолював університет з 2021 року й після закінчення контракту підтвердив намір балотуватися знову. Проте згодом відмовився від цієї ініціативи, потрапивши у кілька сканадалів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у КНУ імені Шевченка назвали спеціальності, де критично бракує студентів.